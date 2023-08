HUOT, Gisèle Morin



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 10 août 2023, est décédée dame Gisèle Huot à l'âge de 97 ans. Elle est allée rejoindre son époux Gaston Morin décédé le 5 mai 1986. Née à Boischatel, le 10 juillet 1926, elle était la fille de feu dame Eva Michaud et de feu monsieur Alphonse Huot. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.La mise en terre des cendres se fera au Cimetière de Boischatel à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Riette (feu Yves Roy), Marlène (André Martineau), Jean-Pierre (Andrée Mathieu); ses deux petits-enfants : Sylvain (Annie) et Jean-Simon (Marie-Élaine); ses quatre arrière-petits-enfants : Antoine, Xavier, Ariane et Livia; sa soeur Lise (feu Henri Leclerc) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était également la sœur de Marc (Alice St-Laurent), Paul (Janine Lachance), Lucette (Jean-Marie Tremblay), Réjeanne (Louis Vézina), Jean-Yves (Lucille Villeneuve), tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que celui de la Résidence St-François pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.