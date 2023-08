FERLAND, Fernand



À Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, le 4 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Fernand Ferland. Il était l'époux de feu dame Louisette Gagné, fils de feu dame Maria Gignac et de feu monsieur Albert Ferland. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 8h30 à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Francois (Line Pelchat), Luc (Sylvie Falardeau), Nathalie (Charline Paquet), Martin (Caroline Dion) et Stéphane (Kathy Gadoury); ses petits-enfants : Jessica (Karl Racette), feu Keven, Sara-Ève (Marcel Tremblay), Elisabeth (Thomas Beauchamp De Gery) Félix (Laura Godbout) et Antoine; ses arrière-petits-enfants : Brittany et Jacob; ses frères et sœurs : feu Colette (feu Adrien Descombes, feu Raymond Pichette), feu Yvette (feu Jacques Bolduc), feu Denise (feu Raymond Marcoux), feu Lucille (feu Marcel Bouchard) feu Gisèle (feu Maurice Plamondon), Louis (Micheline Descombes), feu Florian (Thérèse Bernard), Marcel (feu Denise Pelchat), feu Jacqueline (Jacques Dugas), Nicole (Michel Bidégaré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné : feu Jean-Marie (feu Rose Garneau), feu Jacqueline (feu Charles-André Laberge), feu Cécile (feu Raymond Robitaille), feu Marcel (feu Olga Drolet), feu André (feu Yvette Giguère), feu Claudette (feu Jean-Guy Bouchard) et Eva (Claude Foisy). Il laisse également dans le deuil sa fille adoptive Caroline Bouchard, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement la Dre Fleury et la Dre Le Sage ainsi que toute l'équipe du CLSC Limoilou en soins palliatifs, en particulier Nathalie Paré, pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca