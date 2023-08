LEBLOND, Robert



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 15 août 2023, à l'âge de 91 ans, nous a quittés monsieur Robert Leblond, époux de feu dame Madeleine Giguère. Il était le fils de feu monsieur Cyrille Leblond et de feu dame Marianna Renaud. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desIl laisse dans une grande peine ses enfants, son gendre et sa belle-fille : Serge (Lilianne Bernier), Gaetan, Nathalie (André Gagnon) ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Renaud (Michelle Crépault), Rachelle (feu Denis Giguère), Diane (feu André Bérubé), Irène, Sœur Madeleine, Jean-Guy, feu Denise (Roland Ferland) et il était le frère de : feu Laurent (feu Rosiane Duchêne), feu Mariette (feu Paul-Henri Ferland), feu Jeannine (feu Émile Laurent), feu Suzanne (feu Alex Couture) et feu Simone. Il quitte également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère : Lucette, Henriette, Charlotte (Clément Côté) et il était le beau-frère de feu Clermont (feu Cécile Ferland) et feu Philémon. Il manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).