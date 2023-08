BRETON BEAUMONT, Pierrette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 août 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Pierrette Breton, épouse de feu monsieur Charles-Auguste Beaumont. Elle était la fille de feu dame Agnès Brindamour et de feu monsieur René Breton. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Lynda et son fils Claude (Elsa Peters); ses petits-enfants Claudel Shawn Beaumont et Reanna Abygail Beaumont; ses soeurs Christiane (feu Jean-Guy Lemieux) et Nicole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre sa fille Johanne. Elle était également la soeur de Paul, Jean-Guy, Rita et Yvon, qui l'ont tous précédée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.