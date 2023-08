SIMARD, Thomas



À l'hôpital du St-Sacrement, le 8 août 2023, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé paisiblement, entouré de l'amour et la bienveillance de sa famille, Thomas Simard, époux en premières noces de feu Pauline Guay Rancourt et en secondes noces de dame Solange Beaulieu. Natif de Baie-St-Paul, il était le fils de feu Alfred Simard et de feu Éliane Dufour. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es)à compter de 13h au centre commémoratifM. Simard reposera par la suite au columbarium du Centre commémoratif. Outre son épouse, M. Simard laisse dans le deuil ses enfants : Ann (Martin Landry), Stéphan (Nadine Genest), Guillaume (Isabelle Dubé); ses petits-enfants: Olivier (Jessica Lemieux), Camille, Andréanne (Philippe Rousseau), Simon, Samuel, Chloé et son arrière-petite-fille Maxime; ses frères et sœurs: Brigitte (feu Eugène Lachance), Cyrille (c.n.d.) et Pascal (Yvette Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu: Colette, Gervaise (Gaétan Caron), Réal (Carmen Cadrin), Jeannine (feu Roland St-Laurent), Robert (Carmella Coulombe), Jacqueline (Normand Rioux), Guy (Claire Dumont), Guylaine (Jean-Pierre Denis); les membres des familles Guay et Rancourt ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de: feu Marie-Luce (feu Jean-Paul Simard), feu Léontine (c.n.d.), feu Jeannine (feu Laurent Bouchard), feu Yolande (feu Jean-Paul Julien), feu Pierrette (c.n.d.), feu Louis-Marie (Émilienne Bouchard) et le beau-frère de: feu Rollande (feu Jos Ouellet), feu Camillien (feu Bibiane Santerre), feu Normand (Denise Bélanger), feu Jean-Claude (Fernande Houle), feu Clermont et feu Gilles. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à une cause ou un organisme de votre choix.