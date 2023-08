GASTONGUAY, Jean



À son domicile, le 10 août 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Gastonguay, époux de madame Francine Lanciault, fils de feu madame Yolande Couillard et de feu monsieur Jean-Albert Gastonguay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13h à 14h45. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre son épouse Francine, ses filles : Danielle (Dennis Savard) et Martine; ses petits-enfants : Nathan, Audrey Ann, Marianne, Vincent, Justin et Elizabeth; ses soeurs : feu Michelle, Lucie, feu Sylvie et Louise (Paul Beaudry); ses belles-soeurs et son beau-frère: Lise, Claire (Peter Baltais) et Élaine, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les docteurs Lavoie et Mailloux ainsi que leurs équipes. Spécialement Sabrina, Mélissa et Alicia pour leurs bons soins et leur soutien dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et/ou La fondation Veloo, tél. 418 683-8666, site web : www.cancer.ca / https://www.veloofoundation.com/honouring-jean-gastonguay.html Des formulaires seront disponibles sur place.