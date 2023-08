GILBERT, Gilles



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 août 2023, entouré de l'amour de sa famille dans le calme et la paix, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur Gilles Gilbert, époux de madame Diane Cloutier, fils de feu madame Claire Langlois et de feu monsieur Lauréat Gilbert. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil ses enfants : Terry (Karine Dupont) et Jennifer (Jason McHugh); ses petits-enfants : Renaud, Laurent-Étienne, Alyson et Charles. Il était le beau-frère de Carole Cloutier (Ghislain Gignac), Michel Cloutier (feu Solange Roy) et Daniel Cloutier (Marlène Clothier). Sont aussi attristés par son départ, ses neveux, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux ami(e)s. Also, all his buddies in Boston, his fans, his CHE hockey family, his friends in Minneapolis, especially his best friend ever Mike Adams whom he loved like a brother and his godchild Jeff Adams. Selon ses volontés,