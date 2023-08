CARON, Vilmont



À l'Hôpital Général de Québec, le 28 juillet 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Vilmont Caron, fils de feu madame Marie-Ange Ferland et de feu monsieur Paul-Henri Caron. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesà 10 h à laLa disposition finale de ses cendres se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine et Tony; ses petits-enfants : Stéphanie (Simon Roy), Sabrina, Yves Junior (Vanessa Giasson); ses arrière-petit-enfants : Maya, William, Gabriel, Maria et Marianne. Il était le frère de : Denise (André Racine), Jean-Claude (Claude Nadeau), feu Yvon (Nicole Thomassin), Gilles (feu Linda Lachance), Raynald (Christiane Lachance), feu Michel (Yolande Renault), Jean-Pierre (Guylaine Simard) et Donald (Madeleine Plusquellec). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, les membres de la famille Laflamme, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité 2000 du Centre d'hébergement Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.