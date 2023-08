BÉLANGER, Clément



Au CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 8 août 2023, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé monsieur Clément Bélanger. Il était le fils de feu monsieur Roland Bélanger et de feu dame Marie-Jeanne Grenier. Il demeurait à Beauport.Il laisse dans le deuil ses sœurs Monique (feu Marcel Lainé), feu Hélène (feu Yves Barrette); sa nièce Nancy Lainé (Marc Savard) ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 14h30 àLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré et tout particulièrement le personnel du 3e étage pour leur dévouement et leurs excellents soins. Un merci spécial au Dre Christine Lemay qui a toujours pris le temps d'aller lui rendre visite à sa chambre ainsi qu'aux préposées Jacinthe et Pierrette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Sainte-Anne-de-Beaupré,https://www.fondationhsab.org/