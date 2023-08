PARENT, Thérèse Asselin



À 'I.U.C.P.Q., le 16 août 2023, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Thérèse Asselin, épouse de feu monsieur Oscar Parent, fille de feu dame Anna Couture et de feu monsieur Léopold Asselin. Elle demeurait à Québec, autrefois de l'arrondissement Beauport et connu sous le nom de Madame Parent Taxi.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Célyne Parent et son conjoint Jamil Assaly; ses sœurs : Laurette (feu Lucien Parent), Rolande (feu Robert Grenier) et son frère Alphée (Nancy Talbot); tous les membres des familles Asselin, Assaly et Parent ainsi que ses nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs l'ayant précédé : Marguerite, Gérard, Jeanne D'arc, Philippe, Raymond et Rodrigue. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Jazz de Ste-Foy pour les 18 dernières années, le CLSC Ste-Foy-Sillery, Cap-Rouge, le Pavillon D3 (I.U.C.P.Q) ainsi que le Dr. Réjean Boucher pour les bons soins prodigués. Prière de ne pas envoyer de fleurs et de traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Société Canadienne de la sclérose en plaques (Région de Québec), 245 Rue Soumande #202, Québec (QC) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742, web : https://fondation.fmsq.org/ Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.