LAMONTAGNE, Adonia Bergeron



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 12 août 2023 à l'âge de 100 ans et 10 mois, en présence de ses enfants, est décédée Madame Adonia Bergeron, épouse de feu Monsieur Jean-Paul Lamontagne. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louisette (feu André Paquet), feu Micheline (feu Paul Lamontagne), Jean-Pierre, Gaétan (Claire Gagnon), feu Solange, Réjean (Carole Demers); ses petits-enfants : Nathalie et Dany Lamontagne, Éric Lamontagne, Jonathan et Myriam Lamontagne, Vincent, Maxime et feu Olivier Lamontagne, et leur conjoint(e); ses 12 arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs Cécile Lamontagne (feu Oscar Martineau), Jeannette Lamontagne (feu Adrien Côté). Elle est allée rejoindre ses parents Eudore Bergeron et Marie-Louise Laroche; ses frères et sœurs : Adonis Bergeron (feu Madeleine Boucher), Dominique Bergeron (feu Thérèse Bélanger), Monique Bergeron; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne : Aurélienne (Gérard Rioux), Judith (Raymond Rousseau), Jeannine (Benjamin Rousseau), Huguette (Yvon Arial). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de St-Apollinaire, et tout particulièrement sa petite-fille Nathalie pour tous les bons soins et l'attention donnée à notre mère. Un merci spécial à M. Marcel Croteau et à son amie Ghislaine Lambert.La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.