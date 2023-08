JOBIN, Jean-Marc



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Marc Jobin, à l'hôpital St-François d'Assise, le 29 juillet 2023, à l'âge de 81 ans et 3 mois. Il était l'époux de madame Lorraine Ouellet, fils de feu dame Lucienne Alain et de feu monsieur Jean-Marie Jobin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Lorraine Ouellet, il laisse dans le deuil ses fils : Éric (Édith Plamondon) et Martin (Julie Cloutier); ses petits-enfants : Sandrine (Jean-Simon), Alexis (Émie), Méganne et Catherine. Il laisse également dans le deuil son frère Michel (Branda Lessard) et sa sœur Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise (Pierre Simard), Jacques (France Gravel), Gilles et feu Claude ainsi que ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines sans oublier ses nombreux ami(e)s. Nous remercions chaleureusement la Dre Jacinthe Lambert pour son professionnalisme et dévouement. Un Merci à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise du B800 et tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au mieux-être de Jean-Marc dans le respect.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ Des formulaires seront disponibles sur place.