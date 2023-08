Deux jeunes joueurs causent la surprise au camp des Remparts de Québec

Les Remparts ont réduit leur alignement à 30 joueurs, jeudi, et quelques joueurs qu’on n’avait pas vu venir en début de camp d’entrainement sont toujours dans l’entourage de l’équipe et commencent à se positionner favorablement pour être de l’alignement lors du premier match de la saison régulière, le 23 septembre prochain.

Les Diables rouges ont tout d’abord annoncé à neuf joueurs, les gardiens de but Nathan Cadieux et Benjamin Lelièvre, les défenseurs David Larrivée, Francis Pétigny et Nathan Wright et les attaquants Samuel Fontaine, Jérémy Belleau, Joey Messina et Lou-Félix Morin, que leur aventure au camp de l’équipe était terminée.

Plusieurs jeunes joueurs sont donc toujours en lice pour se tailler une place avec l’équipe, dont le choix de deuxième ronde de l’équipe au dernier repêchage, le joueur de centre Nathan Quinn.

Mais c’est plutôt leur sélection de septième tour en juin dernier qui retient l’attention : l’attaquant natif de Québec, Xavier Lebel.

«Je dois avouer qu’il fait partie des joueurs qui nous forcent la main, a reconnu l’entraineur-chef Éric Veilleux. Pour moi, ce n’est pas une surprise parce que je ne le connaissais pas mais pour d’autres, ce l’est. J’ai bien aimé ce que j’ai vu de lui et à date, il va super bien. Il se démarque et il a du gaz.»

Photos Pascal Huot, Agence QMI.

«Il démontre de très belles choses et on l’aime beaucoup, a par la suite renchéri le directeur-général de l’équipe Simon Gagné. Hier [mercredi], l’Océanic avait un alignement rempli de vétérans et on le voyait sur la glace. Il est impressionnant et un joueur que nos amateurs pourraient apprendre à apprécier s’il parvient à se tailler une place avec l’équipe.»

L'an dernier, l'ailier droit de 5 pi 10 po et 161 lb a passé la saison avec le programme de Bishop's College, inscrivant 50 points en 51 matchs.

Un gardien format géant

Parmi les autres surprises : le gardien de but format géant Louis-Antoine Denault. Le grand homme masqué de 6 pi 7 po et 191 lb s’est présenté au camp des Remparts en tant que joueur invité et, en date d’aujourd’hui, fait partie des deux seuls gardiens toujours avec l’équipe, en compagnie du partant Quentin Miller.

«C’est une autre belle surprise. À 6 pi 7, il s’accroche quasiment dans le cadre de porte quand il vient nous voir, a rigolé Gagné. Il faut faire confiance à notre personnel et notre entraineur des gardiens de buts [Pascal Lizotte] l’aime beaucoup.»

Photos Pascal Huot, Agence QMI.

Bien qu’il ne reste que deux gardiens au camp, les Remparts n’ont toujours pas confirmé à Denault que le poste d’adjoint à Miller était sien.

L’équipe a toujours la possibilité de faire une transaction afin d’ajouter un gardien de but à leur alignement mais offrira la chance à Denault de consolider sa place lors du match préparatoire de vendredi face aux Voltigeurs de Drummondville.

«Le siège de no. 2 lui appartient, il est quasiment assis dedans mais c’est à lui de nous prouver qu’il le mérite», ajoute le directeur-gérant.

Veilleux aussi impressionné par Komarov

S’il a pu se familiariser avec les jeunes joueurs de l’organisation au cours des dernières semaines, Veilleux n’a toujours pas été en mesure de voir à l’œuvre tous les vétérans de l’équipe.

Il en a eu un bref aperçu l’an dernier lors de la finale face aux Mooseheads d’Halifax, alors qu’il avait regardé quelques rencontres afin de prodiguer ses conseils à son ami Sylvain Favreau.

Et un joueur en particulier lui avait sauté aux yeux.

«C’est sûr que j’avais plus remarqué les [Zachary] Bolduc et compagnie mais j’avais aussi beaucoup remarqué [Vsevolod] Komarov. Je l’ai adoré lors des matchs que j’ai vus. Il a fallu que je Google son nom pour savoir ce qu’il faisait et où il avait été repêché», a-t-il reconnu.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

À noter d’ailleurs que quatre joueurs de 20 ans sont toujours au camp de l’équipe : les attaquants Mikaël Huchette, Charles Savoie et Daniel Agostino ainsi que le défenseur Simon Maltais.

Les Remparts complèteront leur formation dimanche.