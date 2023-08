PLAMONDON, Jean-Marc



Au CHUL, le 15 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Plamondon, époux de dame Noëlla Durand, fils de feu monsieur Gérard Plamondon et de feu dame Rita Moisan. Il demeurait à Québec.Outre son épouse depuis 50 ans, il laisse dans le deuil sa soeur, Diane (feu Gérard Lessard); son neveu, Éric; sa nièce, Katy (Michel Bernier) et leurs enfants Laurie et Raphaël; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Durand : Gérardine, Jeanne-Mance (Jean-Yves Maheux), feu Catherine et Joseph-Louis; ses neveux et nièces : France (Christian Dion), Alain (Brigitte Asselin), Elise (Stéphane Charland) et Martin (Nathalie Marcotte); leurs enfants : Anne-Marie, Mathieu, Amélie, Pénélope, Sandrine, Gabriel, Caroline, Florence, Éliane et Louanne ainsi que plusieurs parents et ami(e)s cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Ultérieurement, une cérémonie privée aura lieu pour la mise en terre des cendres au Parc Commémoratif La Souvenance. Un merci tout spécial au personnel du 4ième SE du CHUL pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Diabète Québec, au 3750, bur. 500, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc) H2A 1B6, tél. 514-259-3422,1-800-361-3504, site Web : www.diabete.qc.ca