Duel de la LECB: un gros test pour le basketball à Québec

Plus de 5000 personnes sont attendues au Centre Vidéotron, samedi, pour le Duel de la LECB, dans ce qui pourrait être un prélude à l’arrivée éventuelle d’une franchise pour Québec dans ce circuit canadien de basketball.

Pour une toute première fois dans la jeune histoire de la ligue née il y a cinq ans, les 20 meilleurs joueurs de l’Est et de l’Ouest de la Ligue élite canadienne de basketball s’affronteront, à 14 h.

Au-delà du match comme tel et du résultat, cet événement permettra de tâter le pouls des amateurs de Québec quant à l’implantation d’une équipe.

En juin, Québecor et la LECB ont révélé que des discussions avaient lieu en ce sens et tout indique que Québec pourrait devenir le 11e marché du circuit, dès la saison 2024 ou 2025. Les dés ne sont cependant pas joués.

«Quelle va être la réponse des gens et l’ambiance dans les gradins? C’est ce qu’on veut vérifier. Si tout va bien, on va poursuivre les discussions. L’idéal, c’est d’avoir une franchise le plus tôt possible, mais on va devoir aussi faire une étude de marché. Ce sont les amateurs de Québec qui vont décider s’ils veulent ce produit», a expliqué Martin Tremblay, chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement.

5000 personnes par match

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Même si ce dernier dit que ce n’est pas un chiffre magique, il affirme que pour assurer la viabilité d’une équipe dans le Centre Vidéotron, il faudra une moyenne d’environ 5000 amateurs par match.

Le calendrier de la LECB comporte 20 parties, dont 10 locales, qui s’échelonnent de mai à août. Le budget d’opération d’une équipe tournerait autour de deux millions.

«Est-ce qu’on est capable de mettre 5000 personnes pour 10 parties locales? C’est la question qu’on se pose. On va prendre le temps de bien faire les choses et les réponses, ce sont les fans qui vont nous les donner. L’objectif de ce duel en fin de semaine, c’est exactement de pouvoir répondre à ces questions-là», a mentionné M. Tremblay, qui se dit convaincu que Québec gagnerait à soutenir une équipe professionnelle de basketball.

«C’est un sport jeune, en pleine croissance. Et plus que du sport, c’est un événement. Quand tu viens au basket, c’est aussi pour entendre un style de musique, pour t’amuser avec ta gang. Tu es debout pendant toute la partie, c’est festif. C’est un super calibre de jeu et je pense que les gens de Québec vont apprécier.»

Une ligue sérieuse

Ce ne serait pas la première fois que Québec goûterait au basketball professionnel. De 2006 à 2012, les Kebs ont connu un certain succès avant d’être contraints de plier bagage.

L’équipe n’a jamais su trouver un circuit crédible, passant de l’ABA à la PBL, puis à la NBL Canada. C’est justement la qualité actuelle de la LECB qui laisse croire à Martin Tremblay et à Québecor que l’aventure est possible.

«C’est la première fois qu’on voit une ligue aussi bien structurée au Canada. Je regarde la solidité des propriétaires. Est-ce qu’il y a du capital dans la ligue? Est-ce qu’elle connaît du succès dans d’autres villes? Ce sont des choses qu’on étudie, mais pour la première fois au Canada, on voit qu’une ligue sérieuse est là», a affirmé celui qui est aussi le président de Gestev.

Du côté de la ligue, le commissaire Mike Morreale espère que le dossier se règle au plus tôt. Le calendrier est habituellement dévoilé en octobre ou en novembre.

«Nous sommes très heureux de la réponse du public (pour le duel de samedi), surtout en considérant que Québec n’a pas d’équipe et que plusieurs ne savent pas ce qu’est la LECB. Je sais que quand les amateurs auront vu le calibre, ils vont revenir. Martin et moi devons continuer de discuter et cet événement va parler de lui-même», a-t-il dit.

Une belle rivalité en perspective pour les joueurs québécois

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Quatre joueurs du Québec seront en action samedi dans le cadre du Duel de la LECB et même s’ils restent dans le moment présent, ils se permettent déjà de rêver à une future rivalité Montréal-Québec sur la scène du basketball.

Trois Québécois de l’Alliance de Montréal, soit Alain Louis, Nathan Cayo et Elijah Ifejeh, croiseront le fer avec leur compatriote du Surge de Calgary, Jordy Tshimanga.

Ils sont loin d’être les seuls à avoir choisi l’avenue du circuit professionnel canadien. En cinq saisons, pas moins de 30 joueurs originaires du Québec ont évolué dans la LECB, dont 12 lors de la saison qui vient de prendre fin.

Pour eux, la naissance d’une rivalité géographique naturelle dans leur sport ne ferait qu’accroître l’intérêt.

«La rivalité serait incroyable. Les gens de Québec ont leur fierté et ceux de Montréal aussi. Le clash serait excellent et ce serait un bon show», a souligné Alain Louis, avant de prendre part à un entraînement de l’équipe de l’Est, dont le directeur général est Charles Dubé-Brais.

«Dans le sport, c’est toujours bien d’avoir des rivalités. Ça ajoute de l’excitation pour ces matchs. S’il peut y avoir une équipe à Québec, je pense qu’on aura une belle rivalité», a ajouté Nathan Cayo.

Un calibre relevé

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Cayo est d’ailleurs un joueur qui a connu du succès dans la NCAA, prenant notamment part au March Madness. Pour lui, il était naturel de faire le saut dans la LECB.

«C’est une ligue qui grandit et je suis quelqu’un qui mise beaucoup sur le développement. La ligue attire de plus en plus d’attention mondialement. Il y a plusieurs joueurs en Europe qui m’ont demandé des informations. C’est beau de voir ça au Canada.

«On retrouve autant des joueurs professionnels qui commencent leur carrière que d’autres qui ont joué plusieurs années dans la NBA ou dans les meilleures ligues au monde. Ça donne un beau spectacle à chaque soir et c’est très compétitif», a-t-il lancé.

En discutant avec les joueurs, il est facile de comprendre qu’ils représentent fièrement le produit de la ligue et qu’ils souhaitent que le public de Québec tombe sous le charme.

«C’est important de venir montrer notre amour du basketball aux fans. On espère qu’on va arriver à séduire Québec», a souri Jordy Tshimanga.