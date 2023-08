MOORE, Ghislaine



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Ghislaine Moore, épouse de feu Jean-Guy Pageau, fille de feu Barthélémy Moore et feu Jeanne Turgeon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Michel Guy), Laurent (Isabelle Lessard), Gaétan (Sonnya Morin), Maryse (Gaétan Tremblay) et Josée (Yvon Blais); ses petits-enfants : Karine (Dany Drouin), Maxime, Christina (Jérôme Anctil), Francis, Zachary, Jessica (Mathieu Côté), Valérie (Pierre-Paul Boucher), Jennifer (Pierre-Olivier Bédard) et Geneviève (Jean-Michel Mercier); ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Mariette (Claude Morin), Huguette (Pierre Morin), Raymonde (Rock Béland), Raymond (Diane Labrie) et Raynald (Jocelyne Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pageau : feu Yolande (feu Gérard Châtigny), feu Raymond (feu Thérèse Delamarre), feu Laurent, feu Estelle (feu Ludovic Letellier), feu Gaston (Madeleine Grenier), feu Lionel (Fernande Lacasse), René (Lise Lacasse), feu Réjeanne (feu Jean-Louis Julien) et Claudette (feu Patrick Desrochers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation de votre choix.La famille vous accueillera au :à compter de 9 h.