BUJOLD, Denise



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 16 août 2023 à l'âge de 72 ans, est décédée dame Denise Bujold, fille de feu monsieur Norbert Bujold et de feu dame Anne-Marie Martin. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence du corps le samedi, 26 août 2023 de 10h à 10h50 au Salon Funéraire du sous-sol de l'Église de Beaupré.Le corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants : Michel Bujold (Francine Armstrong) et Louis-Philip Noël ; ses sœurs et son beau-frère : Francine, Monique (Raymond Bond), Johanne et elle était la sœur de feu Diane. Elle manquera à son grand ami Lucien Lajeunesse qui a été d'un grand réconfort pour Denise. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci tout spécial au docteur Robert Cadrin et au CLSC Orléans (Beaupré) pour leur dévouement, les bons soins et toute l'attention portée. Aussi, nous remercions chaleureusement l'Association Bénévole Côte-de-Beaupré et le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour votre accompagnement et vos bons soins.