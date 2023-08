BERNARD, Adjutor



À l'Hôpital Général de Québec, le 9 août 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Adjutor Bernard, époux de madame Aline Giroux, fils de feu madame Nativa Gravel et de feu monsieur Patrick Bernard. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse Aline, il laisse dans le deuil ses fils : Alain (Nancy Lessard), Yves (Francine Métivier), André (Nancy Laboissonnière) et Serge (Sylvie Briand); ses petits-enfants : Patrick, Caroline et Jessica; son arrière-petite-fille Isadora; ses beaux-frères : René (feu Thérèse Asselin) et Albert (feu Colette Giroux); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Jean-Guy, Georges, Marie-Marthe, Gisèle, Rita et Pierrette; ainsi que ses beaux-frères Jean-Claude et Marcel qui l'ont précédé. La famille souhaite remercier le personnel du troisième étage de l'Hôpital Général de Québec pour leurs bons soins et son fils André qui l'a soutenu tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec, site Web : https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/ ou à la société canadienne du cancer, site Web : https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation