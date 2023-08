DEMERS, Micheline



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 17 aout 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Micheline Demers, conjointe de feu Clément Demers, fille de feu Léger Demers et de feu Marie-Ange Couture. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : James, Lyn et Josée (Reza); ses petits-enfants : Patrick et Cindy; ses frères et ses sœurs : feu Aline, feu Roland, feu Gilles, feu Denise, feu Norma, feu Bibiane, Louise et Alain (Claudette); ses belles-sœurs et son beau-frère : Rita, Louisette, feu Ovila et feu Monique : son filleul Luc et sa filleule Martine. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille immédiate souhaite remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD Paul-Gilbert, particulièrement de l'unité Oasis, pour tous les bons soins prodigués et l'affection qu'on lui a témoignée tout au long de son séjour.