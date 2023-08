BISSONNETTE, Pierre



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Pierre Bissonnette, survenu à Québec le 5 juillet 2023. Il était l'époux de madame Huguette Aubry, le fils de feu Cécile Benoit et de feu Joseph Bissonnette. Il habitait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Marie-Hélène Larochelle) et Stéphanie (Mike Hileman); ses petits-enfants : Catherine et Pierre-Olivier; ses sœurs et son frère : Diane (Wilf Steeves), Mireille (feu Philippe Descarries), Louise (Michel Gauvin) et Hubert (Carole Lajoie); ses cousins, ses cousines, son neveu, ses nièces ainsi que des amis très chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.