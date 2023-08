RANCOURT, Emilien



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 9 août 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé Emilien Rancourt, époux de feu Marthe Couture. Il était le fils de feu Albert Rancourt et de feu Dolorès Cloutier. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses deux filles : Isabelle (Christian Couture) et Annie; ses frères et sœurs : feu Roger (Carole Dubé), feu Lisette, Ghislaine (Raynald Gilbert), Pierre, Jean-Marc (France Bernier) et Denise (Paul-Henri Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture : feu Bernard (Diane L'Heureux), feu Denis (Mariette Turmel (André Labrecque)), Carole (Frank Raposo) et Alain (Diane Lisée); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués ainsi qu'au Docteur Jean-Philippe Pialasse pour son humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera aule vendredi 25 août de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 26 août de 10 h 30 à 13 h pour recevoir les condoléances.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 26 août à 13h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".