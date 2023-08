Festival de la poutine 2023: 6 spectacles à ne pas manquer

Assister à d’excellents spectacles en dégustant de la poutine? Le concept du Festival de la poutine n’a rien perdu de son charme à l’approche de sa 16e édition, qui aura lieu du 24 au 26 août à Drummondville. Charles Dubreuil, batteur des Trois Accords et responsable de la programmation, nous suggère six artistes à voir.

«La grande ligne directrice cette année, c’est l’amitié, raconte le responsable de la programmation. Après ce qu’on a vécu en 2020, 2021... J’avais le goût de proposer un beau festival qui tourne autour du fun.» Pas de doute, ça risque d’être assez festif merci entre Roxane Bruneau, FouKi, Clay and Friends...

«Les Cowboys Fringants, Les Vulgaires Machins... Ce sont tous des amis depuis longtemps, poursuit-il. Ce n’est pas un hasard si on les a programmés le samedi. Quand le spectacle des Cowboys va commencer, le festival – et le gros de notre travail – va être pas mal terminé. On a le goût de faire le party avec nos amis après!»

La soirée, qui affiche déjà complet, risque d’être un moment fort du Festival de la poutine. Les Cowboys Fringants, groupe chouchou des Québécois, a récemment autant attiré les foules que les vagues de sympathie face à la lutte contre le cancer de son chanteur, Karl Tremblay.

Si l’événement présente des valeurs sûres, il donne aussi l’occasion de découvrir des talents de la relève comme Jeanne Côté, Thierry Larose, Marilyne Léonard... «Le festival permet certainement de tomber sur des artistes prometteurs, commente Charles Dubreuil. Et d’emblée, je suggère d’aller voir toutes les filles programmées. Beaucoup de filles rockent au Québec et elles sont encore bien représentées cette année au Festival de la poutine!»

6 suggestions du responsable de la programmation

Dumas

«J’aime beaucoup Dumas. C’est un incroyable showman, un des grands du Québec. Il est vraiment excellent sur scène, il chante bien, il écrit de bonnes tounes... C’est un ami aussi!»

Le 24 août à 20h à la Scène Loto-Québec

Les Louanges

«On l’aime beaucoup! Quand on l’avait invité à une carte blanche de Belle et Bum, il a nous a avoué qu’il avait regardé la veille des vidéos sur YouTube pour savoir comment bouger à la télé. (Rires...) On s’entend que le kid l’avait déjà!»

Le 24 août à 19h45 à la Scène Hydro-Québec

Jay Scøtt

«Si vous ne connaissez pas cet artiste, il faut absolument le voir live. Juste pour voir son public qui chante ses chansons avec lui, ça vaut la peine. Ce phénomène qui s’est fait connaître par les médias sociaux chante vraiment, vraiment, bien. C’est un artiste hors des standards.»

Le 25 août à 20h à la Scène Loto-Québec

Lydia Képinski

«Je suis très touché par le talent. Chaque fois que je vois Lydia en spectacle, il y a un moment où j’ai la chair de poule. Littéralement. Elle a une énergie incroyable, comme si chaque show était le dernier. Comme une joueuse de rugby qui laisse tout sur le terrain. C’est impressionnant de voir une personne aussi intense!»

Le 25 août à 21h à la Scène Hydro-Québec

Valaire

«Tout ce qu’ils veulent dans la vie, c’est donner le meilleur spectacle. Les gars mettent tout en œuvre pour que ça arrive. C’est toujours le fun de voir les idées mises en place pour donner le meilleur party.»

Le 26 août à 21h à la Scène Hydro-Québec

Les Cowboys Fringants

«Assurément, on va tous aller voir les Cowboys. C’est des chums... Ils sont vraiment en shape. Je les ai vus la semaine dernière à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est un super spectacle! C’est certain qu’il ne faut pas manquer ça.»

Le 26 août à 21h30 à la Scène Loto-Québec

La 16e édition du Festival de la poutine se tient du 24 au 26 août 2023. Pour toutes les informations, c’est ici.