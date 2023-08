Feux de forêt: des résidents refusent d’évacuer en Colombie-Britannique

Alors que les feux de forêt en Colombie-Britannique compromettent la sécurité des premiers intervenants, des résidents défient les ordres d’évacuation dans la région de Shuswap, selon «CTV News».

Mercredi, lors d’une conférence de presse, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a rappelé l’ordre d’évacuation pour les secteurs à risque.

«Notre combat collectif est contre le feu de forêt, a-t-elle dit. Mais pour gagner la bataille, nos efforts doivent être unis. Nous devons travailler ensemble e non les uns contre les autres.»

L'incendie de Bush Creek East est estimé à 410 kilomètres carrés. Il a été décrit comme l'un des incendies les plus rapides et les plus agressifs de l'histoire de la province. L'ampleur des dommages n’a pas été confirmée.

Des milliers de personnes ont reçu l'ordre d’évacuer, mais certains habitants ont refusé de partir. Ils reprochent à la province de ne pas fournir suffisamment de ressources et de les abandonner dans leurs efforts pour sauver leur propriété.

C’est le cas de Reid Foreman, un homme qui travaille dans l’industrie forestière.

«Je serai arrêté, j’aurai une amende, je m’en fous, a-t-il affirmé en entrevue. J’aide et je sais que je fais une différence.»

«Je ne comprends pas pourquoi c’est si grave, a-t-il ajouté. [...] Je suis mécanicien. Je peux aider et je ne peux pas rester assis à regarder les maisons de mes amis brûler.»

La ministre Ma a pour sa part déploré que ce genre de comportement accentue les risques.

«Cela fait en sorte que nous perdons des ressources importantes pour lutter contre les feux, puisque les ressources sont redirigées ailleurs que sur le terrain. Des actions des citoyens peuvent rendre la situation encore plus imprévisible pour les autorités », a-t-elle souligné.

Un professeur à l'Université Thompson Rivers, Trent Tucker, a perdu sa maison à cause des incendies près du lac Little Shuswap. Il a qualifié «d’irresponsables» les citoyens qui tentent de rester sur place pour combattre les flammes.

«Notre maison a complètement disparu et nous avons ces gens stupides qui restent derrière et les médias les traitent comme des héros», a-t-il déploré.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé que des policiers circulent dans la zone d’évacuation pour s’assurer que les gens quittent la zone. Plusieurs personnes ont refusé de s’arrêter aux barrages routiers.