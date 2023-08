Feux de forêt: levée totale de l’interdiction d’accès en forêt

L'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État, dont la fermeture avait été annoncée le 12 juin dernier, a été totalement levée jeudi matin au Québec.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a aussi annoncé la fin de la fermeture de chemins encore visés par la mesure, dans la région Nord-du-Québec.

Le ministère a souligné que cette décision a été prise de concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à la suite des interventions menées par cette dernière pour combattre les incendies et en raison des conditions météorologiques actuelles et à venir dans le secteur.

Même si ces mesures sont levées, le ministère et la SOPFEU rappellent que des opérations d'extinction des feux se poursuivent dans le secteur où s'appliquait l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins. «Il est donc recommandé d'éviter ces territoires dans la mesure du possible. En cette période estivale, la plus grande prudence est de mise pour éviter d'allumer des feux lorsqu'on est en forêt ou tout près.»