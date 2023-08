Finie la deuxième métropole, oui à la phase quatre de la promenade

À quelques jours du déclenchement d’une élection partielle dans Jean-Talon, le ministre responsable de la région, Jonatan Julien, largue le concept de deuxième métropole, et promet de lancer cet automne la phase quatre linéaire de la promenade Samuel-De Champlain.

Questionné sur son appréciation de cette appellation de «deuxième métropole», le ministre Julien est catégorique.

«On ne tient plus ce discours-là. Non. Pour nous autres, c’est un pôle économique fort, alors c’est le discours que je tiens», a-t-il dit lors d’un entretien sur les dossiers régionaux.

Il s’agit d’un revirement notable. Depuis la dernière campagne électorale, François Legault a répété ad nauseam vouloir faire de Québec une «deuxième métropole».

Le concept, qui sonne très montréalais et fait ombrage au titre de capitale nationale, n’a jamais collé et a été beaucoup critiqué.

Il témoignait aussi d’un manque flagrant de compréhension de la région, ce qui a souvent été reproché à M. Legault et son entourage.

Promenade linéaire

Le député de Charlesbourg, qui souligne cette année ses 10 ans en politique active, avait choisi, pour l’entretien, la très achalandée station de la plage de la promenade Samuel-De Champlain. Il souhaitait faire savoir qu’il lancera incessamment la phase quatre cet automne, avec un «concours d’idéation» destiné aux experts.

Cela permettra de rêver le concept de ce tronçon situé dans l’est de la ville, explique le ministre, précisant que celui-ci sera linéaire et audacieux. «Il y aura des limites, mais ça va être audacieux», lance-t-il, ajoutant qu’on pourra ainsi cheminer et se rendre jusqu’à la Chute Montmorency.

C’est le maire Bruno Marchand qui sera content, lui qui le réclamait depuis longtemps, au lieu des belvédères et percées visuelles présentées précédemment, concept qualifié «d’inconcevable» par M. Julien.

«L’objectif, c’est de circuler et de redonner le fleuve, rappelle le ministre. Donc des percées visuelles, c’est comme pour moi un compromis de complexité qui ne satisfaisait pas grand-chose.»

Il faudra faire face à plusieurs enjeux, reconnaît M. Julien. D’abord, le sentier se trouvera en zone inondable. Puis, il doit s’arrimer au réaménagement de l’autoroute Dufferin en boulevard urbain, comme le souhaite la Ville et pour lequel M. Julien ne peut faire autrement que d’être favorable, dit-il.

Le ministre ne peut s’avancer encore sur un échéancier, pour ce projet très réclamé. Le processus du concours devrait s’étaler sur cinq ou six mois.

Automne chaud

Au sujet du tramway, le ministre prévoit un automne chaud. Il répète être favorable et s’attendre à payer le juste prix du marché. Il se dit bien conscient, à titre de ministre des Infrastructures, que les coûts de tous les grands projets ont augmenté en moyenne de 30% à 40%.

«La mise en garde qu’on se fait mutuellement, c’est que ce n’est pas illimité, ce juste prix», souligne-t-il, misant sur la collaboration avec les partenaires que sont la Ville et le fédéral. Le dossier s’est complexifié, remarque-t-il, mais il ne croit pas que son gouvernement soit en partie responsable pour avoir retardé le projet.

Le gouvernement Legault a pourtant donné énormément de fil à retordre à la Ville de Québec, et ce jusqu’à l’an dernier, dans ce dossier qui en a été retardé.

Quant à l’élection partielle dans Jean-Talon, M. Julien dit ne pas être nerveux, malgré la grogne exprimée par des citoyens de Québec pour l’abandon du troisième lien. «On ne se cache pas qu’il y a un contexte du printemps dernier, lâche-t-il, mais on a des propositions à faire et une bonne candidate».

Marché Champlain sur la glace

Il faudra d’abord statuer sur le sort du troisième lien pour le transport collectif avant de savoir ce qui adviendra du projet de Marché Champlain, affirme le ministre Julien. Même si tout laisse croire que le projet a été abandonné, le ministre nie que ce soit le cas. Il affirme que l’analyse se fait à savoir s’il est toujours adéquat sans lien sous-fluvial. « Je ne fais pas d’évitement, dit-il, à un moment donné on va se positionner clairement, mais aujourd’hui je ne suis pas encore en mesure de confirmer le oui ou le non. Le dossier n’est plus le même que lors de l’élection lorsqu’on avait un lien sous-fluvial (pour les voitures). » Lors de la dernière campagne électorale, François Legault avait dit vouloir revitaliser le secteur de la traverse Québec-Lévis grâce à la reconstruction de l’ancien Marché Champlain. Le chef caquiste disait vouloir en faire « un des plus impressionnants marchés publics intérieurs du continent ». On est encore bien loin du compte.

Pont de Québec

Au sujet du pont de Québec, pour lequel le maire de Québec réclame avec raison un dénouement, Jonatan Julien considère que c’est un peu comme le jour de la marmotte et que c’est au fédéral de bouger. «Le gouvernement du Québec est locataire et n’a pas l’intention de se porter propriétaire», répète-t-il. Au sujet de la piste cyclable qui le traverse, que le maire Bruno Marchand a décrite lundi comme «pire qu’une grande roue pas fiable», il reconnaît qu’elle est loin d’être optimale. Il y a des limites techniques, rappelle-t-il, promettant tout de même d’améliorer nettement la situation afin que ce soit beaucoup plus fonctionnel et agréable. À suivre.