«Gran Turismo»: une grosse dose d’adrénaline

Le long métrage Gran Turismo avec David Harbour et Orlando Bloom, au scénario de film Hallmark bénéficie grandement du style de réalisation nerveux et rythmé de Neill Blomkamp, bien connu pour son excellent District 9.

La course automobile se prête merveilleusement au grand écran (il suffit de visionner Rush ou Ford contre Ferrari, voire même toute la saga des Rapides et dangereux pour s’en convaincre) et, fort de ce constat, le cinéaste Neill Blomkamp décide d’y ajouter une forte dose d’adrénaline, faisant ainsi vrombir Gran Turismo hors d’une médiocrité certaine. Car le bruit des moteurs, la trame sonore et le format IMAX créent un environnement qui propulse efficacement les spectateurs sur les pistes des circuits mondiaux, incluant un accident mortel dont le déroulé a été retravaillé pour les besoins du cinéma.

Et cette réécriture d’une histoire vraie donne à Gran Turismo des allures d’infopub géante pour la console PlayStation, la marque Sony et le constructeur Nissan. Car Jann Mardenborough (Archie Madekwe) est un ado britannique qui ne rêve que de devenir pilote de course. Malheureusement pour lui, ses parents (Geri Halliwell-Horner et Djimon Hounsou) n’étant pas riches, il doit se contenter d’une console de jeux vidéo et du titre Gran Turismo, le scénario de Jason Hall (Tireur d’élite américain) et Zach Baylin (Creed III) nous rappelant sans cesse à quel point le titre est réaliste et novateur.

Lorsque Danny Moore (Orlando Bloom), directeur du marketing chez Nissan, convainc les patrons de la firme japonaise de créer une GT Academy – une école de pilotage pour permettre aux meilleurs joueurs mondiaux de Gran Turismo de devenir coureurs professionnels –, Jann est sélectionné. À force de travail et d’acharnement, l’ado défavorisé remportera les 24 Heures du Mans avec son équipe et grâce aux leçons de vie de son entraîneur Jack Salter (David Harbour)... Oui, nous sommes bel et bien dans un film Hallmark.

PHOTO FOURNIE PAR CTMG

Pourtant, Jann Mardenborough existe réellement (on le voit dans le générique de fin, c’est lui qui effectue certaines des cascades), il a réellement remporté des courses (dont les 24 Heures du Mans), a eu un grave accident (mais pas au moment indiqué dans le film), la GT Academy a vraiment été mise sur pied (par un certain Darren Cox, réellement directeur du marketing chez Nissan)... et Jack Salter a été entièrement inventé pour les besoins de cette production de 134 minutes qui aurait mérité d’être un peu raccourcie.

Avec son scénario familial et inspirant en dépit des clichés ainsi que de sa réalisation dynamique, Gran Turismo saura satisfaire les amateurs à la recherche de sensations fortes.

Gran Turismo est présenté dans les salles dès le 25 août.

Note: 3 sur 5