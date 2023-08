Huit ans après leur rupture, Halle Berry et Olivier Martinez ont finalisé leur divorce

Le divorce de Halle Berry et Olivier Martinez est légalement entériné.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, l'ancien couple s'est mis d'accord sur la garde légale et physique conjointe de leur fils, Maceo, neuf ans. Cependant, il semble que l'accord coûtera à l'actrice, 57 ans, une importante somme d'argent.

En ce qui concerne la pension alimentaire, Halle Berry versera 8 000 dollars par mois à son ex, également âgé de 57 ans. TMZ rapporte qu'elle « paiera également un supplément de 4,3% sur tous les revenus qu'elle perçoit au-delà de 2 millions de dollars ». Halle Berry prendra en charge les frais de l'école privée de Maceo, ainsi que son assurance maladie et toutes les activités extrascolaires.

Les documents indiquent également que l'enfant de neuf ans bénéficiera de « conseils individuels et familiaux », auxquels Halle Berry et sa fille Nahla pourront assister, mais le petit ami de l'actrice, Van Hunt, ne pourra pas se joindre à eux.

La star de Catwoman aura la garde de son fils les lundis, mardis et mercredis, tandis qu'Olivier Martinez l'aura les mercredis, jeudis et vendredis. Le week-end, ils alterneront la garde de l'enfant.

Halle Berry et l'acteur français se sont séparés en 2015, deux ans après s'être dit « oui ». Le couple a signé un contrat de mariage, mais le divorce a duré huit ans en raison des problèmes non résolus concernant la garde et la pension alimentaire.

Halle Berry a eu une fille, Nahla (15 ans), avec le mannequin canadien Gabriel Aubry, qu'elle a fréquenté de 2005 à 2010.