Itinérance : Marchand critique l'immobilisme du gouvernement

Alors que le maire de Québec et son homologue de Namur discutent d'itinérance et que le politicien belge veut s'inspirer de la capitale, Bruno Marchand hausse le ton envers le gouvernement du Québec qui traîne la patte en la matière, selon lui.

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, est accompagné d’une délégation d’une quinzaine de personnes. Il effectue depuis mardi une série de visites pour s’inspirer des pratiques de Québec et les deux maires, qui s’entendent bien à plusieurs égards, en ont profité pour signer une nouvelle entente de collaboration qui ciblera les enjeux de développement durable, de culture et francophonie, de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

Sur ce dernier point, Namur, qui est elle aussi prise avec un problème d’itinérance, se servira se sa visite à Québec pour s’inspirer de son modèle de lutte à l’itinérance concertée et de la présence de Lauberivière. «J’ose dire que Québec nous inspire en la matière», affirme le bourgmestre, qui veut instaurer dans sa ville un lieu comme Lauberivière où on retrouve tous les services pour cette clientèle.

Demandes au gouvernement

Les deux maires s’entendent d'ailleurs sur la nécessité d’obtenir plus d’aide financière pour les Villes de la part des gouvernements. Bruno Marchand a d’ailleurs haussé le ton en dénonçant l’immobilisme du gouvernement du Québec, qui n’a toujours pas avancé les fonds réclamés pour la lutte à l’itinérance ni réalisé de portrait clair du nombre d’itinérants. Il a rappelé que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, «ne doit pas arriver les mains vides» lors du sommet sur l’itinérance qui se tiendra le 15 septembre à Québec.

Itinérance zéro

Comme le maire Marchand, M. Prévot dit viser lui aussi à l’objectif d’itinérance zéro. «Nous n’avons pas eu l’audace de fixer une date, mais on doit être extrêmement volontariste en la matière et c’est ce qu’incarne aussi Bruno Marchand avec cette ambition affichée.»

Jeudi, il effectue d’ailleurs une visite des lieux à Lauberivière. Le maire Marchand est conscient qu’avec les problèmes de voisinage largement connus, le modèle n’est «pas parfait». «Lauberivière a réussi de grandes choses. Des choses peuvent être apprises et copiées peut-être, mais des choses ne doivent pas être répétées.. [...] Nous sommes incapables de dire que nous sommes arrivés à destination.»