La sortie de «Dune: deuxième partie» repoussée à 2024

La grève à Hollywood continue de chambouler le calendrier de la rentrée cinéma: la sortie de Dune: deuxième partie, un des films les plus attendus de l’automne, a été repoussée au 15 mars 2024, a révélé jeudi soir le site spécialisé Deadline Hollywood.

Réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, Dune: deuxième partie devait initialement prendre l’affiche le 3 novembre prochain.

Selon Deadline Hollywood, ce serait l’incertitude causée par la grève des acteurs et des scénaristes américains qui aurait convaincu le studio Warner Bros de reporter la sortie de Dune 2. Rappelons qu’en raison du conflit, les vedettes du film n’auraient pas eu le droit de faire la promotion du film.

Sorti à l’automne 2021, le premier film de la saga a généré plus de 400M$ au box-office mondial, en plus de remporter six Oscars.