Laissez-nous tranquille avec des nouvelles taxes!

Lundi, on a appris que des élus de l’administration Plante veulent taxer les logements vacants, les déplacements en voiture et les grands stationnements en asphalte.

Oh oui, d’autres taxes! On a vraiment besoin de ça!

Sérieusement, ces élus sont complètement déconnectés de la vie quotidienne de leurs concitoyens.

La crise du coût de la vie, l’inflation, le taux directeur, des citoyens sans logement, est-ce que ça leur dit quelque chose? Ou les élus sont sur une autre planète.

Les politiciens veulent toujours plus d’argent pour pouvoir dépenser davantage et tous les prétextes sont bons.

L’environnement

Bien entendu, tout ça sous le prétexte de sauver la planète.

Dans leur rapport, on peut lire que la municipalité devrait : « identifier et adopter, au cours des prochaines années, des mesures d’écofiscalité susceptibles d’encourager des comportements écoresponsables et de faciliter la transition écologique. »

Adopter des comportements pour protéger l’environnement, aucun problème. Mais, pourquoi toujours imposer ou suggérer de nouvelles taxes?

Les gouvernements pourraient encourager les bons comportements en donnant un avantage au lieu d’une pénalité. Par exemple, on pourrait donner une réduction de taxes pour une action écoresponsable.

La carotte au lieu de bâton. Voilà une approche qui serait différente, non?

À toute vitesse

Présentement, tous les paliers de gouvernement sont dans une course contre la montre pour réduire les impacts des changements climatiques.

Les politiciens veulent aller très rapidement. Mais, nous sommes dans un marathon et non un sprint. Il faudra trouver des solutions qui vont s’étendre sur plusieurs années sans toucher au portefeuille des contribuables.

Normalement, nous devrions utiliser les profits de nos ressources naturelles pour payer pour la transition énergétique. Mais comme nous avons décidé de ne plus exploiter nos hydrocarbures, nos politiciens veulent venir prendre plus d’argent dans nos poches.

Nos élus doivent garder une chose en tête : aucun problème n’a été résolu grâce à une taxe.