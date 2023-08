Les employés de plusieurs organisations syndicales ont réussi à battre l'inflation

Contrairement à la plupart des Québécois, les salariés de plusieurs organisations syndicales ont réussi à maintenir leur pouvoir d’achat malgré la forte inflation, a constaté Le Journal.

Soulignons qu’en 2022, la rémunération hebdomadaire moyenne a progressé de 4,5% au Québec, alors que l’inflation a atteint 6,7%.

Or, à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la convention collective des quelque 600 employés contient une clause d’indexation qui fait en sorte que chaque année, les salaires sont ajustés en fonction de l’inflation.

En juin, les employés de la CSN touchent donc une somme forfaitaire reflétant l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour la période de 12 mois s’étant terminée en avril. Cette année, ils ont ainsi eu droit à un boni équivalant à environ 5,7% de leur salaire. En 2022, c’était environ 6,7%.

Hausse de 7,4% à Fondaction

Les quelque 150 salariés syndiqués du fonds de travailleurs affilié à la CSN, Fondaction, jouissent des mêmes avantages.

«Pour l’année 2022-2023, le taux d’indexation [des salaires] lié à l’augmentation des prix à la consommation était de 7,4% et a été appliqué le 1er juin 2022», a affirmé une porte-parole de Fondaction, Stéphanie Dunglas. En juin dernier, une nouvelle hausse de 5,95% est entrée en vigueur.

En raison de leurs «performances», les cinq dirigeants les mieux payés de Fondaction ont reçu encore plus. La hausse moyenne de leur salaire de base a atteint 10,4% l’an dernier. En incluant les primes, le régime de retraite et les assurances, la rémunération totale qui leur a été attribuée a dépassé 2,6 millions $ en 2022-2023, soit une moyenne de plus de 520 000$ par personne.

Au Fonds de solidarité FTQ, les quelque 650 salariés syndiqués bénéficient également d’une clause d’indexation. Celle-ci leur a permis d’obtenir une hausse salariale d’environ 6,3% plus tôt cette année, ce qui inclut l’augmentation annuelle déjà prévue.

Les cinq plus hauts dirigeants du Fonds FTQ ont eux aussi droit à cette indexation. En fait, ils ont récemment reçu un «montant exceptionnel» pour faire en sorte que leur rémunération ne diminue pas en 2022-2023 par rapport à l’année précédente, et ce, même si l’organisation n’a pas atteint ses cibles financières.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal

À la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), les hausses ont été un peu plus modestes. Les employés ont obtenu une augmentation de 5,35% l’an dernier et une autre de 4,25% cette année.

Pas d’indexation à la FTQ

La situation est tout autre à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ).

«La convention collective des employés de la FTQ ne comprend pas de clause d’indexation ni de clause d’inflation. L’augmentation salariale prévue cette année est de 2,5%. Par ailleurs, les quatre cadres de la centrale suivent la même augmentation que celle des salariés», a précisé la directrice des communications, Rima Chaaban.

Même son de cloche au Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ. «Non, il n’y a pas eu d’ajustements salariaux liés à l’inflation, seulement les hausses normales prévues dans la convention collective», a souligné une porte-parole, Clairandrée Cauchy.

Et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la hausse salariale entrée en vigueur plus tôt cette année s’est élevée à 2,75%, a indiqué une porte-parole, Maude Messier.