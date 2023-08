Lizzo prévoit d'intenter une action en justice contre les personnes qui l'accusent de harcèlement sexuel

Dans une déclaration obtenue par Extra mercredi, Marty Singer, avocat de la chanteuse de Truth Hurts, a révélé que Lizzo avait l'intention d'intenter une action en justice contre les trois danseuses qui l'ont précédemment accusée de body shaming, de harcèlement sexuel et d'avoir créé un environnement de travail toxique.

« Lizzo a l'intention de porter plainte pour poursuites abusives lorsqu'elle aura obtenu gain de cause et que ces plaintes spécieuses auront été rejetées », a déclaré l'avocat au média, révélant des photos des danseuses « s'amusant joyeusement en coulisses » après un spectacle de cabaret.

Les danseuses Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez avaient déjà porté plainte contre la chanteuse – dont le vrai nom est Melissa Viviane Jefferson – en affirmant qu'elles avaient subi des pressions pour toucher des artistes nues dans un club de strip-tease à Amsterdam lors d'une tournée. L'avocat de Lizzo a utilisé les images d’Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez joyeuses comme moyen de défense.

« Ces images montrant les trois plaignantes ravies dans les coulisses du spectacle seins nus ont été prises après leur visite de février 2023 au Bananenbar à Amsterdam, dont elles se plaignent dans leurs accusations. Quelques semaines après la visite au Crazy Horse que l'on voit sur les images, les trois plaignantes ont fait une pause et ont choisi de revenir pour la troisième étape de la tournée de Lizzo », a déclaré Marty Singer. « Ces photos et vidéos irréfutables, ainsi que d'autres preuves substantielles, démontrent les contradictions flagrantes entre ce que les plaignantes prétendent dans leur faux procès et ce qui est réellement prouvé par les faits. Ce procès est une imposture. »

Il a également noté que l'une des danseuses avait fait l'éloge de Lizzo lors de son audition pour Watch Out for the Big Grrrls, en déclarant : « Je l'admire énormément et je veux juste suivre ses traces ».