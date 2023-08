Malheureusement, l’éducation n’est pas la priorité de Legault

Le premier ministre François Legault a beau répéter que l’éducation est sa priorité, la réalité est tout autre.

Si c’était priorité, on aurait entendu le gouvernement tout au long de l’été appeler les ex-enseignants en renfort.

Il en manque 8550!

Il ne serait pas arrivé en fin d’année avec une prime de 12 000$ pour garder les enseignants. Prime qui a attiré cinq enseignants à Montréal, selon Le Devoir.

Le gouvernement écouterait les enseignants qui lui disent qu’ils partent parce qu’ils n’en peuvent plus. Ils écouteraient davantage leurs besoins.

Parce que plus les enseignants quittent le navire, plus ceux qui restent doivent ramer fort et plus on les brûle...

Si l’éducation était la priorité de François Legault, il ferait tout en son possible pour que ces enseignants restent.

Il aurait aussi débloqué les ressources nécessaires pour les aider, notamment en embauchant des travailleurs en éducation spécialisée, des orthophonistes, des psychoéducateurs...

Le gouvernement prendrait aussi le temps de faire une vraie réflexion sur notre système à trois vitesses...

Mais on ne s'attaque pas au cœur du problème.

On préfère «patcher» les problèmes.

On gère nos problèmes comme si c’était des nids-de-poule.

On attend que la chaussée craque avant de remplir les trous.

Avec un adulte. Idéalement.

Des immeubles en piteux état

Le premier ministre lui-même doute du portrait de la vétusté des écoles dressé par les Centres de services scolaires et la vérificatrice générale.

En même temps, plus de 3000 classes dépassent la limite de CO 2 et plus de 4000 ont des températures supérieures à 26 degrés.

On ne peut pas dire que c’est un enjeu prioritaire.

Avoir faim

L’éducation ne peut pas être une priorité si on laisse des jeunes se rendre en classe le ventre vide.

L’inflation, le manque de ressources et l’absence de cohésion entre les organismes compliquent la tâche d'aider tous les jeunes dans le besoin... au Québec!

Pensez-vous qu’un jeune qui a faim peut réussir en mathématique et en français? Qu’il va aimer l’école?

Je comprends que c’est moins intéressant qu’annoncer des centaines de millions de dollars pour des usines de batteries.

Mais chaque petit qui reste accroché à l’école, c’est un énorme investissement.

Cellulaire ou classique

En fait, c’est dommage. Notre réseau public va tellement mal qu’on ne parle plus d’éducation.

On a plus débattu de l’interdiction du cellulaire en classe que des livres que nos jeunes devraient lire.

Ce n’est pas normal qu'on n’ait même pas pris le temps d'avoir une véritable réflexion sur une liste de classiques à lire à l’école.

En même temps, vu nos problèmes, avoir un adulte dans une classe avec des jeunes qui n’ont pas faim et qui respirent de l’air de qualité dans des classes qui ne sont pas surchargées, ce serait déjà ça.