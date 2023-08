Nouvelle programmation: Télé-Québec mise sur l’audace et l’émotion

La nouvelle programmation de Télé-Québec sera faste, cette année, avec ses 28 nouvelles productions originales, sans compter les documentaires uniques et les grands rendez-vous qui s’installeront dans la grille.

Le diffuseur public a dévoilé, jeudi, les nouveautés qui seront présentées au cours de sa saison 2023-2024, à l'automne comme à l'hiver, lors du lancement de sa programmation.

Les nouveaux magazines et offres grand public

Télé-Québec proposera, cette saison, une quinzaine de nouveaux titres grand public, en plus d’accueillir dans son giron 30 nouvelles personnalités.

Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge animeront notamment le magazine Au-delà du sexe, qui aborde la sexualité sous toutes ses coutures et sans tabous. «On parle de sexualité avec des invités très généreux. Ça m’a d’ailleurs beaucoup étonnée de voir à quel point des gens connus étaient très prêts à se livrer. [...] J’ai l’impression que les gens comprennent que c’est important de parler de leur vécu pour nourrir les réflexions, pour qu’on se pose des questions ensemble», a expliqué l’animatrice.

De leur côté, Martin Carli et Pascale Lévesque tiendront la barre de Beau dans ma tête. «C’est un magazine qui pose un regard scientifique sur toute l’industrie du bien-être, le bien-être de notre santé mentale, mais aussi notre bien-être physique», a décrit Pascale Lévesque, soulignant l’apport des collaborateurs maison. «C’est surtout l’occasion de rencontrer les meilleurs scientifiques qui étudient les neurosciences au Québec», a-t-elle ajouté.

Mario Beauregard / Agence QMI

Quant à Rosalie Bonenfant, elle reprendra son poste à Deux hommes en or et Rosalie et animera le nouveau magazine Tout le monde s’habille, qui illustrera l’impact de mouvements sociaux par l’entremise des vêtements. Elle sera entourée du sociologue Jean-Philippe Warren et de la chroniqueuse Lolitta Dandoy.

Grands rendez-vous

Pierre-Yves Lord, qui produit le nouveau magazine jeunesse Luka et Léo, aura lui aussi droit à ses rendez-vous à l’antenne de Télé-Québec, avec entre autres De la mémoire au cœur (titre provisoire), qui s’intéresse à la petite et à la grande histoire du Québec racontée en danse, en musique et en cirque. L’animateur sera également aux platines de Plaza Plaisir, qui célèbre la musique dans un gros party entre amis.

Normand Brathwaite sera de retour à la barre de Belle et Bum pour une 21e saison. Cette fois, il sera accompagné à l’animation par Fabiola N. Aladin, Marie-Josée Gauvin et Lunou Zucchini. Il incarnera aussi le capitaine Goulache dans la nouveauté jeunesse Drazilion. «Mon personnage apparaît et disparaît constamment, un peu comme ma carrière à la radio», a-t-il lancé à la blague.

Mario Beauregard / Agence QMI

Télé-Québec bonifiera d’ailleurs son contenu jeunesse grâce à l’appui du gouvernement. «Les 101 millions $ qui nous ont été promis sur cinq ans nous permettent une hausse exceptionnelle de 62% des heures de contenu original en jeunesse», a déclaré la vice-présidente des contenus à Télé-Québec, Nadine Dufour.

La nouvelle programmation de Télé-Québec débutera le 4 septembre, mais plusieurs nouveautés peuvent être découvertes dès maintenant sur l'appli de Télé-Québec.

Documentaire québécois à venir

Télé-Québec proposera une myriade de nouveaux documentaires et de séries documentaires poignantes cette saison.

Marie-Louise Arsenault poursuivra d’ailleurs la discussion avec un panel à la suite de la diffusion de cinq d’entre eux, dont Ados et armés, de Fabrice Vil, et Adieu Daech?, le dernier tome de la trilogie lancée par T’es où, Youssef? et Les poussières de Daech.

Produite par la boîte de Louis Morissette, KOTV, Être ado est le résultat d’une expérience sociologique menée sur cinq ans avec des jeunes, de leur entrée au secondaire à l’obtention de leur diplôme.

«On a filmé des ados pendant cinq ans. [...] On voit comment au travers du secondaire, ils évoluent, leur identité sexuelle change, ce qu’ils veulent faire dans la vie change, et en plus, il y a eu une pandémie à travers tout ça», a expliqué Louis Morissette.