Où mettre votre épargne pour être plus riche ?

Si vous avez de l’épargne qui traîne dans vos comptes de banque et/ou des liquidités dans vos portefeuilles de REER, de FERR, de CELI, de fonds communs, de comptes de maisons de courtage, sachez que les placements garantis comme les CPG sont très généreux par les temps qui courent.

Grâce à la forte hausse du taux directeur de la Banque du Canada, lequel est passé de 0,25% (mars 2022) à 5,0% présentement, les divers placements garantis par l’assurance-dépôts offrent des rendements d’intérêt fort alléchants.

Comme le taux directeur de notre banque centrale approche vraisemblablement de son plafond, il serait surprenant que le rendement des placements ultraconservateurs comme les CPG puisse encore grimper significativement par rapport au niveau actuel.

Au nombre des institutions bancaires les plus généreuses envers les épargnants de ce temps-ci, on retrouve :

- CPG de 1 an : Equitable Bank (5,51%) ; Banque Laurentienne et B2B Trust (5,48%) ; Peoples Trust (5,50%) ; Tangerine (%) ; Home Trust Company (5,50%).

- CPG de 3 ans : Equitable Bank (5,32%) ; Home Trust Company (5,32%) ; CDN Western Bank (5,28%); ICICI Bank (5,27%) ; Banque Laurentienne et B2B Trust (5,30%) ; Versabank (5,28%).

- CPG de 5 ans : Canadian Tire Bank (5,03%) ; Equitable Bank (5,05%) ; CDN Western Bank (5,02%); HomeEquity Bank (5,08%); Banque Laurentienne et B2B Trust (4,95%) ; Banque Manuvie (5,00%).

De leur côté, les grandes banques canadiennes offrent des rendements de l’ordre de :

- CPG 1 an : 5,40%

- CPG 3 ans : 4,80%

- CPG 5 ans : %

Les caisses Desjardins et Épargne Placements Québec offrent des rendements inférieurs.

UN TIENS VAUT MIEUX....

Comme dit le proverbe : «Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras». Vu les rendements offerts, le moment semble judicieusement choisi pour faire le plein de placements garantis si vous faites partie des épargnants qui ont un faible degré de tolérance aux risques.

On s’entend qu’investir en Bourse et dans les fonds communs d’actions ou de portefeuilles équilibrés peut rapporter passablement plus d’argent que de geler ses épargnes dans des CPG. Mais encore faut-il avoir de la tolérance aux risques et ne pas paniquer ou faire des cauchemars lorsque les marchés boursiers enregistrent de lourds reculs.

Fiscalement parlant, il est vrai que les revenus d’intérêt sont désavantagés par rapport aux revenus de dividendes ou de gains en capital. Alors que les revenus d’intérêt des placements garantis sont pleinement imposables, il faut savoir que les revenus de dividendes des actions sont assujettis à un taux d’imposition inférieur et que seulement la moitié des revenus tirés des gains en capital est imposable.

Mais si vos placements sont dans des REER ou FERR, les revenus de tous vos placements (peu importe la nature) s’accumuleront à l’abri de l’impôt jusqu’au moment où vous effectuerez des retraits, lesquels seront pleinement imposables en fonction de votre niveau de revenu.

Le seul véhicule de placements qui nous permet d’esquiver l’impôt sur tous les revenus tirés de nos placements c’est le CELI (compte d’épargne libre d’impôt).