Phase 4 de la promenade Samuel-de Champlain : Marchand se réjouit de la confirmation de Julien

Confiant que cette fois-ci sera la bonne, le maire de Québec se réjouit que le gouvernement confirme la réalisation d'une promenade linéaire dans l'est de la ville, dans la continuité de Samuel-de Champlain.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien a confirmé au Journal que son gouvernement irait de l'avant avec l'aménagement d'une phase 4 linéaire pour la promenade Samuel-de Champlain. Il a promis un projet «linéaire et audacieux» dans l'est de la Ville

«M. Julien est un allié, un défenseur de la ville. Je pense qu'il y croit et qu'il exprime son leadership», a commenté Bruno Marchand, qui a comparé cette nouvelle à des «feux d'artifice».

Le maire de Québec «détestait» la version précédente pour la phase 4, qui prévoyait une série de percées vers le fleuve, mais qui évacuait l'idée d'un sentier longeant le Saint-Laurent. «On veut des accès au fleuve, pas juste des percées. On veut quelque chose digne de ce nom.»

Il n'a pas reçu de précisions concernant les budgets et les échéanciers, mais il se félicite que les choses aient énormément bougé dans les derniers mois.

M. Marchand souligne que les citoyens de Québec ont tout de suite adopté la phase trois, inaugurée cet été, et qui est très fréquentée. Il souhaite la même chose pour l'est de la ville et le secteur Beauport.