Salut Richard

Photo fournie par la famille

Mon ami Richard Thibault (photo), président chez RTCOMM, n’est plus. Richard s’est éteint paisiblement le 18 août dernier, entouré des siens (sa Marie et leurs cinq enfants) après un combat courageux contre un cancer foudroyant, à l’âge de 68 ans. J’ai connu et travaillé avec Richard au milieu des années 1970 à la radio (CKCV). Après des études en droit à l’Université Laval, il a continué sa carrière en communication en tant qu’animateur des débats télévisés et responsable des affaires publiques à l’Assemblée nationale (1979-1987). Je l’ai retrouvé au début des années 1990 chez les Nordiques alors qu’il était directeur des communications et des relations publiques. En 1994, il a fondé RTCOMM et réuni autour de lui une équipe polyvalente capable de relever les défis les plus stimulants en communication, gestion de crise, continuité des affaires/opérations et formation à la parole en public. Reconnu comme spécialiste de la gestion de crise au Québec, il était accrédité par la Disaster Recovery Institute International. Il était l’auteur de deux livres : Osez parler en public, publié aux Éditions MultiMondes, et Comment gérer la prochaine crise, paru chez Transcontinental. Une cérémonie de commémoration se tiendra le jeudi 31 août en après-midi au Centre funéraire Saint-Charles à Québec. Mes condoléances à sa famille et ses proches.

Anniversaires

Photo d’archives

Benoît Brunet (photo), ex-joueur de hockey de la LNH (1990-2002) avec Montréal, Dallas et Ottawa, et analyste à RDS, 55 ans... Jean-Luc Brassard, médaillé d’or (ski acrobatique) aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, 51 ans... Jacques Chapdelaine, ex-entraîneur-chef des Alouettes de Montréal (LCF), 62 ans... Marie Carmen, née Marie Aubut à Québec, chanteuse (L’aigle noir), 64 ans... Anne Renée, chanteuse (Un amour d’adolescent), ex-épouse de feu René Angelil, 71 ans... Richard Leduc, joueur de hockey québécois AMH et LNH (1973-81), avec les Nordiques de 1978 à 1981, 72 ans... Réjean Tremblay, ex-journaliste sportif au Journal de Québec et auteur québécois (Lance et compte), 79 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 24 août 2022 : Paul Knox (photo), 88 ans, ancien joueur de la LNH (Maple Leafs de Toronto), médaillé olympique de bronze (1956)... 2021 : Charlie Watts, 80 ans, le batteur du groupe britannique Rolling Stones depuis 1963... 2021 : Lyne Martineau, 66 ans, fondatrice de Minçavi... 2018 : Robin Leach, 69 ans, journaliste et écrivain anglais, la voix de l’émission La vie des gens riches et célèbres... 2014 : Richard Attenborough, acteur, réalisateur et producteur britannique... 2013 : Julie Harris, 87 ans, actrice américaine... 2011 : Mike Flanagan, 59 ans, ancien lanceur des ligues majeures de baseball et gagnant du trophée Cy Young... 2007 : Andrée P. Boucher, 70 ans, mairesse de Sainte-Foy et de Québec... 2006 : Léopold Simoneau, 90 ans, ténor né à Saint-Flavien (Lotbinière) et qui comptait parmi les chanteurs canadiens les plus prestigieux de son époque.... 1999 : Alexandre Lagoya, 70 ans, guitariste classique... 1998 : John Littleton, 74 ans, chanteur (chant religieux)... 1982 : Mgr Félix-Antoine Savard, 85 ans, écrivain, professeur et administrateur.