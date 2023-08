Sécurité des athlètes: un projet de loi sera déposé cet automne

Poussé par les constats accablants sur la sécurité des jeunes athlètes, Québec va légiférer pour donner plus de mordant à la Loi sur la sécurité dans les sports.

«L’objectif est de déposer un projet de loi cet automne», a affirmé la ministre responsable du Loisir, du Sport et du Plein air, Isabelle Charest, en entrevue.

Cette pièce législative, qui est déjà en chantier, s’appuiera notamment sur les recommandations du rapport de la Direction des enquêtes du ministère de l’Éducation, qui avait été commandé à la suite d’un reportage de JE sur l’entraîneur de basketball Danny Vincent, qui a fait l’objet d’allégations d’abus physiques, de harcèlement psychologique et de violence verbale.

Ce rapport constate entre autres choses des lacunes dans la vérification des antécédents judiciaires des entraîneurs

«C’était justement le mandat de cette enquête : on voulait s’assurer que les mécanismes qu’on met en place, comme l’Officier indépendant aux plaintes, sont adéquats et que les situations comme celle qui s’est produite avec cet entraîneur ne se reproduisent pas», a expliqué Mme Charest.

On mentionne également dans le rapport qu’un entraîneur peut sans peine passer d’un sport connexe à l’autre, car les fédérations n’échangent aucune information entre elles quant aux sanctions qui ont été émises.

«Avec la révision de la loi, il s’agira de voir comment faire pour que ces informations circulent et qu’on puisse assurer la sécurité des jeunes athlètes», a souligné la ministre Charest, qui n’a pas exclu la mise en place d’un registre accessible regroupant les informations pertinentes sur les entraîneurs, les arbitres et les participants de tous les sports au Québec.

«Personne n’est contre la tarte aux pommes. On veut les meilleures données, meilleur registre, mais il faut tenir compte du respect des données personnelles, des différentes lois en vigueur, mais notre objectif est de pouvoir protéger nos athlètes et nos élèves.»

La révision de la Loi sur la sécurité dans le sport prendra aussi en considération les de la commission parlementaire sur les initiations violentes dans le milieu du hockey, dont le rapport a été déposé en mai dernier.

«On se sert de tout ce qu’on peut avoir comme information pour améliorer la portée de la loi», a dit Mme Charest.

La ministre responsable des Sports s’est également dite ouverte à revoir le processus de traitement des plaintes, afin que les jeunes athlètes «n’aient pas à se demander s’ils porte le bon chapeau» et que les dénonciations soient chaque fois traitées «par le bon porteur de dossier».