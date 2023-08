Traverse Québec-Lévis: le «NM Radisson» de retour en service jeudi

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé le retour en service du «NM Radisson» avec une première traverse jeudi entre Québec et Lévis.

Le retour attendu du traversier dans la flotte opérationnelle qui intervient après sa remotorisation va permettre à la STQ d’avoir un plan de relève «plus robuste» aux traverses de Québec et de L’Isle-aux-Coudres.

Lors du lifting, le navire, vieux de près de 70 ans, a été soumis à plusieurs rénovations tant au niveau des espaces passagers, de la timonerie – le petit abri qui protège le gouvernail – que dans la salle des machines, selon le transporteur public, précisant que le «NM Radisson» avait déjà été modernisé en 1985.

«La clientèle sera heureuse de découvrir un salon des passagers complètement rénové, un système d'éclairage plus performant, des places assises plus confortables et un aménagement plus ergonomique», a indiqué la STQ dans un communiqué.