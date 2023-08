Trois attaquants des Maple Leafs dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la LNH

En paraphant une entente de quatre ans, d’une valeur de plus de 13 millions $ par année, l’attaquant Auston Matthews deviendra le joueur le mieux payé de toute la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2024-2025, détrônant de quelques millions Nathan MacKinnon et Connor McDavid.

Ce contrat lucratif du numéro 34 des Maple Leafs entrera seulement en vigueur après la fin de la prochaine saison, mais il a établi de nouveaux standards salariaux dans le giron de la LNH. Voici un aperçu des joueurs les mieux payés du circuit Bettman, après l’annonce de la prolongation de contrat de Matthews.

1- Auston Matthews, 13,25 M$

En carrière avec les Maple Leafs, le joueur étoile de la formation torontoise a amassé 299 buts, pour 542 points en 481 parties jouées.

Pas plus tôt qu’en 2022, Matthews terminait la campagne avec 60 buts au compteur et le trophée Hart en poche. Le numéro 34 a atteint le plateau des 30 buts à chacune de ses saisons dans la LNH. D’ailleurs, il mène la ligue au niveau des buts marqués depuis son arrivée en octobre 2016, avec deux de plus qu’un certain Alexander Ovechkin.

2- Nathan MacKinnon, 12,6 M$

Avant qu’Auston Matthews s’empare du premier rang des patineurs les mieux payés, le sommet était occupé par MacKinnon.

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado a signé un pacte de plus de 100 millions $ en septembre 2022. Son impact est indéniable sur le succès de l’Avalanche, qui a soulevé le gros trophée quelques mois avant de s’entendre avec le joueur vedette.

L’imposant joueur de centre a connu la meilleure saison de sa carrière en 2022-2023, avec une récolte de 111 points en 71 matchs.

3- Connor McDavid, 12,5 M$

Même s’il ne cesse d’empiler les records et les trophées, McDavid est surpassé de peu par MacKinnon et Matthews au niveau du cachet empoché annuellement.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton a signé son contrat de huit ans, d’une valeur annuelle de 12,5 millions $ en juillet 2017, lorsque le plafond salarial de la LNH était évalué à 75 millions $, soit plus de 7 millions $ que celui actuel de 83,5 millions $.

À l’aube de sa huitième saison chez les professionnels, McDavid pourrait très bien atteindre le plateau des 1000 points en carrière, s’il demeure en santé. Il en compte présentement 850 en 569 matchs.

4- Artemi Panarin, 11,642 M$

Contrairement aux noms mentionnés plus haut, Artemi Panarin a signé son contrat dans des circonstances bien différentes, quand lui-même avait le plein contrôle sur sa destinée.

Panarin a choisi les Rangers de New York en tant que joueur autonome à l’été 2019. Depuis la signature de son contrat de huit ans, d’une valeur de plus de 11 millions $, l’ancien des Blackhawks de Chicago et des Blue Jackets de Columbus termine année après année au sommet des meilleurs compteurs des Blueshirts.

5- Erik Karlsson, 11,640 M$

Jusqu’à tout récemment, le quart-arrière à caractère offensif n’était pas parvenu à faire honneur à ce contrat luxueux signé en 2019.

De nombreuses blessures lui auront fait rater plus d’une cinquantaine de matchs en trois ans. À ses trois premières années suivant sa nouvelle entente, Erik Karlsson avait amassé 97 points en 58 matchs. Le nouveau défenseur des Penguins de Pittsburgh a fracassé ce total en une seule saison cette année avec ses 101 points au compteur.

6- David Pastrnak, 11,25 M$

Le fin marqueur des Bruins de Boston est le joueur le plus récent à avoir inscrit son nom sur cette liste.

Pastrnak s’est entendu sur les clauses d’un nouveau contrat de huit ans en mars dernier, lorsqu’il connaissait la meilleure saison de sa jeune carrière. L’ailier de 27 ans a terminé tout juste derrière McDavid pour le plus grand nombre de buts inscrits, avec 61.

7- John Tavares et Drew Doughty, 11 M$

Un attaquant et un défenseur se partagent le septième rang des joueurs les mieux payés.

Tavares a fait sauter la banque lors de sa signature avec les Maple Leafs au mois de juillet 2018. Il est depuis devenu le capitaine de la formation, mais son contrat demeure critiqué à ce jour.

Même son de cloche du côté de Drew Doughty chez les Kings de Los Angeles. Les deux joueurs sont des vétérans établis ayant connu une carrière bien remplie, mais ils empochent un salaire qui peut sembler élevé pour leur production respective.

9- Mitch Marner, 10,903 M$

Le troisième joueur des Maple Leafs de cette liste est l’attaquant Mitch Marner. Critiqué pour son apport en séries, Marner a fait taire ses détracteurs avec sa performance offensive durant le printemps dernier.

Or, même si les Leafs sont finalement parvenus à mettre un terme à leurs démons de la première ronde, le résultat demeure le même et la pression est à son comble sur les vedettes de l’équipe. Marner fait partie de ce lot de joueurs qui devra continuellement lever son jeu d’un cran pour permettre aux Torontois de rêver un brin.

10- Jonathan Huberdeau, 10,5 M$

Auteur d’une saison de rêve en 2021-2022 avec les Panthers de la Floride, ce fut tout le contraire au cours de la première année de Jonathan Huberdeau à Calgary.

Le Québécois n’a pas trouvé sa touche de marqueur qui lui avait permis d’atteindre le plateau des 115 points la saison d’avant.

Le principal intéressé veut lui-même rebondir en 2023-2024. Sous les ordres d’un nouvel entraîneur-chef, l’équipe en entier profitera d’un vent de changement à Calgary et Huberdeau pourrait être le premier à en profiter.