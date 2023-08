La fin du spectacle: attention, Trump ne sera pas «metteur en scène» de son procès télédiffusé

L’ex-président américain Donald Trump est en train jeudi de se réapproprier son arrestation en Géorgie pour la resymboliser à son avantage.

• À lire aussi: Prison particulièrement insalubre: les services secrets protégeront Trump lors de son «séjour» carcéral

• À lire aussi: Trump attendu dans une prison de Géorgie

• À lire aussi: Trump remplace son avocat quelques heures avant de se rendre aux autorités

À l’égal de Vladimir Poutine, dont les spécialistes étaient nombreux à dire mercredi qu’il avait le sens de la mise en scène, Donald Trump parvient jusqu’à maintenant à dicter les apparences de sa propre arrestation, analysent des spécialistes.

«Victime d’une grande cabale»

«Ce qui est spectaculaire, c’est que Donald Trump s’est approprié le processus judiciaire à des fins partisanes. Et donc il assume totalement ce rôle de victime qu’il tente de projeter auprès de son électorat», analyse à TVA Nouvelles. Emmanuelle Latraverse.

En fait, plus les accusations s’accumulent, et plus Trump semble en mesure s’en servir pour donner du poids à son récit, ajoute Mme Latraverse.

Paul Larocque nuance la situation: «Il y a un petit élément par exemple. En Géorgie, son procès sera télédiffusé, et là ce n’est pas lui qui sera le metteur en scène de ce qui va se passer.»

«Et là j’ai hâte de voir, parce que les Américains verront la preuve, qui dit-on est volumineuse», insiste M. Larocque.

Mario Dumont abonde dans le sens de son copanéliste.

«Souvenons-nous quand même de quoi on parle en Géorgie. Il est enregistré», pointe-t-il en détachant chaque syllabe de ce dernier mot.

«On peut écouter l’extrait, il a été enregistré en train de demander au directeur des élections (...) de lui trouver 11 800 votes. Ce n’est pas banal. C’est d’une gravité extrême. C’est inimaginable qu’il puisse encore aujourd’hui être un candidat politique.»