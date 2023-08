Un lieu mythique pour accueillir le premier sommet international sur l'IA

Le Royaume-Uni a choisi Bletchley Park, lieu mythique où a été déchiffré un code utilisé par les nazis, pour accueillir début novembre «le premier sommet mondial consacré à la sécurité de l'intelligence artificielle» (IA), a annoncé le gouvernement jeudi.

En visite à Washington en juin, le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait annoncé que son pays accueillerait cette année une réunion sur l'IA, dont les possibilités et risques agitent actuellement la planète.

La rencontre aura lieu les 1er et 2 novembre et réunira représentants des gouvernements, des grandes entreprises impliquées dans l'IA et des chercheurs, a indiqué jeudi le gouvernement dans un communiqué.

Il s'agira d'examiner «les risques de l'IA» et de «discuter de la manière dont ils peuvent être atténués par une action coordonnée à l'échelle internationale», avec pour objectif d'arriver à «une série de mesures rapides et ciblées visant à renforcer la sécurité de l'utilisation de l'IA», est-il précisé.

La conférence sera organisée à Bletchley Park, manoir au nord de Londres. C'est dans cette maison de maître que le mathématicien britannique Alan Turing, considéré comme le père de l'informatique, a réussi grâce à sa machine «Enigma» à «casser» les codes utilisés par les sous-marins allemands croisant dans l'Atlantique Nord, précipitant selon certains historiens la chute d'Adolf Hitler qui, autrement, aurait pu tenir un ou deux ans de plus.

Cette histoire --qui a inspiré le film «The imitation game» avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Turing-- n'a été révélée qu'en 2000, lorsque cette mission classée secret défense a été rendue publique.

«Aucun pays ne sera épargné par l'IA et aucun pays ne pourra résoudre seul les défis posés par cette technologie», a souligné le chef de la diplomatie James Cleverly, cité dans le communiqué. «Dans notre monde interconnecté, nous devons adopter une approche internationale».