Une retraite hâtive pour Stephen Strasburg, l’étoile de la Série mondiale de 2019?

Stephen Strasburg, l’un des meilleurs lanceurs du baseball majeur durant la dernière décennie, serait sur le point d’annoncer sa retraite, lui qui doit composer avec une rare maladie des nerfs.

L’homme de 35 ans n’a pas joué depuis le mois de juin 2022, mais accrocher son gant deviendrait plus probable qu’un retour au jeu. Le quotidien «Washington Post» a rapporté jeudi que les Nationals de Washington organiseront une conférence de presse le 9 septembre afin d’annoncer la nouvelle.

La carrière de Strasburg a déraillé au cours des dernières années, après qu’il eut signé une prolongation de contrat de sept ans et de 245 millions $, en décembre 2019. Les «Nats» venaient tout juste de remporter la Série mondiale et le Californien avait été élu joueur le plus utile à son équipe.

Le vétéran ne s’est jamais remis convenablement de son opération pour traiter un syndrome du défilé thoracobrachial, qui affecte les nerfs de son épaule. De plus, une fracture aux côtes l’a tenu à l’écart en 2022. Ainsi, il n’a disputé que huit rencontres depuis la signature de son contrat.

De plus, il ne pourrait plus pratiquer d’activité physique depuis avril dernier en raison de «dommages nerveux sévères». Il aurait tenté plusieurs retours à l’action, mais sa main droite devenait chaque fois engourdie.

Durant sa prolifique carrière, Strasburg a tout fait sauf remporter un trophée Cy-Young. Il a trois fois fait partie des 10 finalistes pour cet honneur remis au meilleur lanceur de la saison et a pris part à trois matchs des étoiles. Il a aussi mis la main sur un Bâton d’argent.

Strasburg a été le premier choix du repêchage de 2009. Il s’est amené avec les Nationals l’année suivante et a passé toute sa carrière dans la capitale américaine.