5 vins à ne pas manquer pour finir le mois d’août en beauté

Pour finir le mois d’août en beauté et se rappeler que l’été n’est pas terminé, voici cinq vins à ne pas manquer.

Des vins de soif que vous pouvez actuellement trouver facilement à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Le Fraghe, Bardolino 2021

Italie 12 % - Bio | ★★★1/2 | $$ | 23,95 $

Code SAQ : 14955713

C’est sans doute l’un des meilleurs exemples pour comprendre le sens de « vin d’été ». Dominé par la corvina auquel on ajoute de la rondinella, deux cépages qu’on retrouve dans le fameux amarone de la Valpolicella – un vin corpulent et fort en alcool – on est ici aux antipodes avec un rouge léger et gouleyant. Une robe pâle et lumineuse laisse échapper des parfums accrocheurs de fruits rouges et d’épices douces. La bouche est énergique, juteuse, avec des tanins légers et une agréable amertume en finale. Beaucoup de caractère et d’une dangereuse buvabilité. Servir assez frais.

Di Giovanna, Vurria 2021, Sicile

Italie 13 % - Bio | ★★★ | $$ | 22,70 $

Code SAQ : 14947262

Un autre super vin d’été que ce blanc fait 100 % grillo, cépage sicilien par excellence dont on dit qu’il était le vin préféré de Jules César. Il donne ici un blanc bien sec au profil « minéral » avec sa droiture et son impression de cailloux frottés au nez. Robe jaune et brillante. Des tonalités de miel, d’acacia, d’agrumes et de pêche. Bel équilibre entre la rondeur du fruité et l’acidité tonique. On prend soin de le servir bien frais tout en sachant que les parfums gagneront en définition au fur et à mesure que le vin se réchauffe. Vinifié sans intrant chimique ni sulfite ajouté.

Izadi, Rioja 2022

Espagne 13,5 % | ★★★ | $$ | 20,85 $

Code SAQ : 14004045

Autant le rouge de la même maison (Izadi Reserva 2018 à 21,30 $ - Code SAQ 12604098) paraît boisé et racoleur, autant le blanc se démarque par sa fraîcheur et sa pureté. Ça reste évidemment un peu travaillé avec une partie du vin élevé en barrique, mais le plus gros est vinifié et élevé en cuve inox. Profitant de terroirs situés à près de 600 m d’altitude, le viura (qu’on appelle macabeu en France) domine l’assemblage qui est complété par d’autres cépages locaux. Ça permet de conserver une belle acidité autour de laquelle s’articule une belle matière fruitée. Des flaveurs de miel, de poire et de tilleul se font sentir au nez comme en bouche. Coup de cœur assuré !

Maison les Alexandrins, Crozes-Hermitage 2021

France 13 % | ★★★1/2 | $$$ | 31,00 $

Code SAQ : 12661826

Les Alexandrins, c’est l’histoire de trois amis alliant savoir-faire familial et le fruit de grands terroirs dans la vallée du Rhône : Nicolas Jaboulet, 6e génération d’une famille vigneronne à Tain l’Hermitage, Guillaume Sorrel, fils de Marc Sorrel du Domaine Sorrel à l’Hermitage, et Alexandre Caso, spécialiste des terroirs du Rhône Nord. Issu de l’activité de négoce (qui est maintenant associée avec la Maison Perrin de la famille éponyme), ce crozes-hermitage a tout pour plaire : finement parfumé (cassis, poivre, violette), fruité souple, tanins élégants, longueur et amplitude. Énormément de plaisir pour le prix.

Château Cailloux de By 2020, Médoc

France 13,5 % | ★★★ | $1/2 | 19,85 $

Code SAQ : 14351362

Le second vin du Château Tour de By 2016 offert l’an dernier à la SAQ était une magnifique surprise et une preuve supplémentaire qu’on peut trouver des « petits » bordeaux de grande qualité. Sans avoir la mention bio, le domaine n’utilise aucun engrais chimique. Sur 2020, l’assemblage à parts égales de cabernet-sauvignon et de merlot révèle un nez charmeur de prune, de cerise, de moka et de fumée. Il est souple en bouche avec une matière abondante et des tanins soyeux. Affichant une bonne persistance en finale, il se livre déjà pleinement tout en sachant qu’il pourra se garder quatre ou cinq ans dans votre réserve. Excellent achat pour moins de 20 $.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.