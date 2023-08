Dave Potvin (photo), vice-président et propriétaire des Équipements EMU, a accepté la présidence d’honneur de la 16e Classique de golf au profit de la Fondation Sourdine qui se tiendra à guichets fermés, le jeudi 14 septembre au club de golf de Lévis. Coeficia et Desjardins ainsi que Le Journal de Québec et TVA, seront les partenaires de cette journée qui vise à donner à chaque enfant vivant avec d’importants troubles de l’audition, de la parole et du langage et qui fréquente l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds la VOIX de ses ambitions. Puisque la Classique sera jouée à guichets fermés, vous pouvez toujours faire un don à la Fondation sur le site internet sourdine.qc.ca ou au 418 263-5189, poste 236.

Surface au Quai Paquet

Photo fournie par la Ville de Lévis

Des artistes émergents lévisiens partageront la scène avec plusieurs autres artistes québécois, dont les têtes d’affiche Vincent Vallières et Bleu Jeans Bleu, le 1er et 2 septembre lors du retour, pour une 6e année, dans une adaptation de la formule originale du spectacle Surface au Quai Paquet de Lévis. Toujours entièrement gratuit, Surface prendra des allures de festival proposant 13 artistes et groupes musicaux québécois qui offriront un total de 12 heures de prestation en deux soirées uniques. Les artistes se produiront en alternance sur deux scènes, ce qui permettra de présenter une programmation sans interruption. La programmation complète est disponible sur le site spectaclesurface.com.

Nouvelle présidente

Photo fournie par le Studio Le Ciel, Claudie Lavoie

La Jeune Chambre de Commerce de Québec (JCCQ) m’annonce l’arrivée d’une nouvelle présidente. Laurence Girard (photo), conseillère en expérience client à la Sépaq et bénévole au sein de la JCCQ depuis 2018, souhaite faire rayonner, au cours de son mandat (2023-2024), les membres, leurs histoires, mais aussi partager les enjeux qui les touchent au quotidien afin de trouver des solutions durables et innovantes. Elle souhaite aussi que les jeunes professionnels puissent trouver leur place dans le marché du travail actuel qui peut s’avérer parfois compliqué et que leurs expertises soient reconnues à leur juste valeur. Éric Marquis occupera le poste de vice-président de la JCCQ. Bravo !

Tout un engouement

Photo fournie par EMAC

Les formations offertes par L’École de musique Alain-Caron (EMAC) de Rivière-du-Loup connaissent un engouement sans précédent. Au moment d’écrire ces lignes, le nombre d’élèves inscrits ou réinscrits laisse anticiper une quatrième année record consécutive. Les inscriptions ont pratiquement doublé depuis 4 ans notamment en chant, piano et guitare. Cette année, 25 professeurs offriront des cours dans une vaste gamme d’instruments. Les formations de groupe sont aussi très courues que ce soit entre autres la chorale pour adultes de 50 ans et plus Le chœur du fleuve, la chorale interculturelle ou Les petits chanteurs de l’EMAC, pour les jeunes de 8 à 12 ans. Renseignements au www.emacrdl.com.

Anniversaires

Photo d'archives, Agence QMI

Sophie Cadieux (photo), comédienne québécoise (L’Échappée, Chouchou), 46 ans... France Beaudoin, animatrice et productrice télé québécoise (En direct de l’Univers), 54 ans... Claudia Schiffer, top modèle allemande, 53 ans... Chantal Lacroix, animatrice télé québécoise, 58 ans... Billy Ray Cyrus, auteur-compositeur-interprète et acteur américain, 62 ans... Paul Houde, animateur et acteur québécois, 69 ans... Jacques Demers, ex-entraîneur-chef de hockey (Red Wings, Canadien, Blues, Lightning), et ex-sénateur, 79 ans.

Disparus

Photo tirée du site NHL.com

Le 25 août 2022 : Orval Tessier (photo), 89 ans, qui a eu une longue carrière d’entraîneur dans les années 1970 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Royals de Cornwall, les Remparts de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi et dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago... 2019 : Ferdinand Piëch, 82 ans, ancien patron et figure historique du constructeur automobile Volkswagen... 2018 : John McCain, 81 ans, sénateur républicain américain... 2016 : Sonia Rykiel, 86 ans, grande couturière et designer française surnommée « la reine du tricot »... 2015 : Léo Morneau (Dick Marshall), 93 ans, ex-lutteur et ex-promoteur de lutte... 2014 : Florent Montreuil, 69 ans, copropriétaire du restaurant Patates Plus de Val-Bélair... 2014 : Marcel Masse, 78 ans, homme politique canadien... 2012 : Neil Armstrong, 82 ans, premier homme à avoir marché sur la Lune... 2007 : Raymond Barre, 83 ans, économiste et homme politique français... 2009 : Edward « Ted » Kennedy, 77 ans, sénateur démocrate américain... 2004 : Marc Drolet, 69 ans, pianiste auteur-interprète... 2001 : Carl Brewer, 62 ans, ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto... 2001 : Aaliyah, 22 ans, chanteuse américaine... 2001 : Philippe Léotard, 60 ans, comédien et chanteur français.