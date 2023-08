À Montréal en rêvant de Paris: la planchiste Samantha Secours participera au festival Jackalope

À 21 ans, la Montréalaise Samantha Secours rêve des Jeux olympiques de Paris, l’été prochain. En attendant, la planchiste se produira devant ses parents pour la première fois.

La spécialiste de la planche à roulettes de rue (street) participe au festival Jackalope qui a lieu dans le Parc olympique jusqu’à dimanche.

Elle en sera à sa quatrième participation. Elle a raté les deux dernières éditions en raison d’une blessure. Et cette fois, elle ne roulera pas que pour ses amis.

«Les autres années, j’étais jeune et je ne voulais pas que mes parents soient là, admet-elle en riant. Ils ne sont jamais venus à cause de moi et cette année je leur ai dit de venir. Je n’ai jamais fait ça devant ma famille, je ne sais pas comment je vais réagir, si je vais être stressée.»

Ascension

Secours est en quelque sorte la protégée de la Montréalaise Annie Guglia qui est désormais la présidente de Skateboard Canada.

C’est un peu grâce à Guglia que Samantha a accepté de participer à une compétition virtuelle qui a changé sa vie.

«Annie et moi, on se connaît depuis que j’ai 14 ans. J’ai obtenu mon premier commanditaire grâce à elle et c’est aussi elle qui m’a poussée à faire la compétition en ligne qui m’a amenée dans le giron de Skate Canada.»

«C’est vraiment un mentor pour moi, mais on ne se voit pas souvent parce qu’on n’est jamais à la même place au même moment. Ça doit faire un an qu’on n’a pas pris le temps de s’asseoir.»

Sport différent

Le skateboard est autant un sport qu’un art. C’est pour ça que de nombreux adeptes ne s’intéressent pas à l’aspect compétitif.

«Je n’aimais pas trop la compétition, admet Samantha. C’est un monde où tu peux faire une vie sans la compétition.»

La compétition virtuelle qu’elle a remportée a cependant changé la donne. Elle a reçu une proposition de Skateboard Canada qu’elle ne pouvait pas refuser.

«Là, j’avais l’opportunité de voyager pour le skate alors j’ai sauté sur l’occasion. Ils m’ont invitée à un camp d’entraînement en Californie et ç’a été le début de l’histoire.»

Monter au classement

Au cours des prochains mois, Samantha Secours va concentrer son énergie à grimper au classement mondial de sa discipline afin d’obtenir son billet pour Paris 2024.

«Aller aux Olympiques c’est une opportunité en or. Présentement je suis dans le top 30 mondial et ils prennent le top 20 ou le top 25. Je vais en Suisse dans deux semaines à Lausanne et si je fais bien, je vais monter dans le classement.»

Elle aura ensuite trois compétitions pour engranger d’autres précieux points et un voyage unique au Chili.

«Je participe aussi aux jeux panaméricains dans deux mois. Ils ne comptent pas pour le classement, mais c’est une belle compétition.»

À ses frais

Samantha Secours vit donc des moments merveilleux grâce à son sport, mais tout la ramène rapidement sur terre.

«C’est une nouvelle fédération qui a peu de budget. Ce sont souvent mes commanditaires qui paient ou ça vient de ma poche. Je conserve mes bourses pour voyager aussi», explique-t-elle.

Elle doit aussi travailler à temps plein pour financer sa pratique sportive, et s’absenter pour les compétitions représente souvent un casse-tête. Et le fait qu’elle travaille limite le nombre d’heures qu’elle peut consacrer à l’entraînement.

Mais il y a un plus à faire partie d’une équipe nationale, elle a accès à certains services.

«Ce qui est le fun, c’est que j’ai accès à l’Institut national du sport à Montréal, j’ai accès à des physios en cas de blessure. Mais comme la fédération est nouvelle, le processus est vraiment long et je ne sais jamais à qui m’adresser.»

Même situation

Son cas n’est pas unique puisque Phil Dulude, qui espère lui aussi rouler à Paris dans un an, vit la même situation.

«Au Québec ce n’est pas évident, admet-il. Je suis souvent en Californie, j’ai passé les six derniers mois dans la région de Los Angeles à vivre dans ma van.»

Dulude est monteur de lignes dans l’industrie de la téléphonie cellulaire, il a donc un bon boulot. Mais il doit toujours négocier avec son employeur quand il a des compétitions et il a dû quitter son emploi quand il est parti en Californie. Dans ce contexte, ce n’est pas évident de se démarquer face à la compétition.

«C’est dur à dire, les skaters sont tellement bons. Au Québec je suis bon, mais les petits Américains de 12 ans sont meilleurs que moi. Ils grandissent dans d’énormes skate parks.»