Blessée à un genou, la médaillée d'or olympique Maude Charron fait l'impasse sur le championnat mondial d'haltérophilie

La championne olympique des Jeux de Tokyo Maude Charron doit faire l’impasse sur le championnat mondial d’haltérophilie qui se déroulera du 2 au 9 septembre en Arabie Saoudite en raison d’une blessure à un genou.

Parce qu’il s’agit d’une compétition obligatoire dans la qualification olympique menant aux Jeux de Paris en 2024, Charron fera néanmoins le voyage. «Parce que je serai présente et disponible pour un éventuel contrôle antidopage, c’est comme si je participais à la compétition, a-t-elle expliqué. C’est dur pour l’ego et la motivation de ne pas pouvoir compétitionner, mais je n’ai pas le choix.»

Charron a attendu à la dernière minute pour confirmer son absence des mondiaux. «Mon équipe savait que j’allais devoir faire l’impasse, mais je ne voulais pas accepter de ne pas compétitionner. La décision est maintenant tombée. C’est plus sage d’attendre pour revenir à la compétition et de faire une longue préparation.»

Sa qualification n’est pas en péril

L’haltérophile de Sainte-Luce-sur-Mer assure que sa qualification pour les Jeux de Paris n’est pas en péril. «J’occupe actuellement le 5e au classement mondial et les dix meilleures se qualifieront pour les Jeux, a souligné la médaillée d’or des Jeux du Commonwealth de 2022. Il y a beaucoup d’écart entre moi et la 6e fille au classement. Ça prendrait des performances extraordinaires au mondial pour me sortir du Top 10.»

Si elle n’est pas certaine de se glisser sous la barre aux Jeux panaméricains en octobre au Chili, Charron est persuadée qu’elle sera de retour au sommet de son art lors de la prochaine étape de qualification olympique qui se déroulera en décembre au Qatar.

«Ça modifie mon plan stratégique, mais il n’y a pas de préparation olympique qui est parfaite, a philosophé la médaillée de bronze des derniers mondiaux. Au Japon, c’est la pandémie qui a modifié mon plan et cette fois-ci c’est ma blessure au genou. Les Jeux panaméricains ne sont pas une étape de qualification pour les Jeux. On verra si je suis en mesure de compétitionner ou non. Pour le Qatar, ma blessure sera sous contrôle et c’est là que je tenterai de soulever des charges plus lourdes.»

Blessée lors d’un entraînement en juin lors de la Coupe du monde à Cuba où elle n’avait pas compétitionné en suivant son plan stratégique, Charron doit s’armer de patience, mais elle voit la lumière au bout du tunnel. «Depuis une semaine, je vois une belle courbe de progression, a indiqué celle qui souffre plus précisément d’une tendinite au quadriceps médial. J’avais de la douleur à seulement descendre les marches, ce qui n’est plus le cas. À défaut de soulever des charges, je tente d’améliorer ma technique. Ma physiothérapeute veut que j’y aille une étape à la fois afin de ne pas provoquer une crise inflammatoire à mon tendon. Parce qu’il y a peu d’afflux de sang dans un tendon, la guérison est plus longue.»

Changement de catégorie

Médaillé d’or chez les 64 kg à Tokyo, Charron évolue maintenant chez les 59 kg puisque sa catégorie n’existe plus. Y a-t-il un lien entre sa perte de poids et sa blessure? «Il n’y a pas de lien entre les deux, a-t-elle précisé. Il y a trop de facteurs externes pour expliquer ma blessure. Il n’y a pas eu de traumatisme important et c’est nébuleux ce qui s’est passé.»