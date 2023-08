Charlotte Cardin en vedette à Times Square

Charlotte Cardin a la chance de voir la sortie de son deuxième album 99 Nights soulignée en grande pompe à Times Square, à New York!

Excitée, l'artiste a partagé la bonne nouvelle sur Instagram en découvrant son visage mis de l'avant par Spotify sur Times Square. Dans une petite vidéo liée à la publication, on peut voir Charlotte Cardin qui sautille, ravie.

«J'ai de la difficulté à gérer ceci! Le nouvel album est maintenant à vous!!!! J'ai trouvé tellement de réconfort dans les histoires que j'ai racontées dans ces chansons, échappée dans les mondes imaginaires qui les ont inspirées et guérie à travers les pages de ce journal que j'ouvre maintenant pour vous tous. J'aime cet album. Je l'ai fait avec mes amis. @jason_brando mon jour un, je suis tellement reconnaissante pour toi. Merci de créer un si bel espace pour la vulnérabilité et la créativité partout où tu vas. @lubalin_vibe_emporium apprendre à te connaître et devenir amis à travers l'écriture de chansons est un cadeau dans ma vie. Et à tout le monde qui a mis son cœur ou son art dans cet album, merci, je vous aime!! 99 NIGHTS POUR TOUJOURS», a écrit l'artiste en partageant la publication.

Charlotte Cardin amorcera sa tournée mondiale, qui passera par le Canada, l'Europe et les États-Unis, dès le 30 août.

L'album 99 Nights est sur le marché dès maintenant. Pour les dates de tournée de Charlotte Cardin, c'est ici.