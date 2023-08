Enfant de 10 ans arrêté pour avoir uriné dans un lieu public: un policier renvoyé

Un policier qui aurait pris la décision de mettre en arrestation un enfant de 10 ans parce qu’il aurait fait pipi dans un stationnement public à l’arrière du véhicule de sa mère a été démis de ses fonctions, a annoncé le corps policier.

«Les décisions de l’agent ont violé nos politiques écrites et sont allées à l'encontre de notre formation préalable sur la façon de gérer ces situations [...] À la suite de cette enquête, l'un des agents impliqués n'est plus employé et les autres feront l'objet de mesures disciplinaires», a annoncé le département de police de Senatobia, au Mississippi, sur Facebook mardi, selon ce qu’a rapporté «The Independent».

La semaine dernière, un garçon de 10 ans avait défrayé les manchettes après avoir été arrêté et amené au poste de police pour avoir uriné derrière le véhicule de sa maman, dans un stationnement public, alors que celle-ci se trouvait dans un bureau d’avocat à proximité.

Pincé par un policier, le jeune garçon avait d’abord été informé qu’il pouvait regagner le véhicule avec sa sœur et qu’il s’en tirerait avec seulement un avertissement, avant que d’autres policiers n’arrivent sur les lieux. L’un d’entre eux aurait alors pris la décision d’arrêter le garçon, ne voyant pas de parents sur les lieux.

«J’ai commencé à pleurer un peu. Ils m’ont amené là-bas, m’ont sorti du véhicule. Je ne savais pas ce qui se passait. J’ai eu peur et j’ai commencé à trembler en pensant que j’allais en prison», a relaté le jeune garçon à Fox13, selon «The Independent».

«Je suis juste sans mots en ce moment. Pourquoi arrêter un enfant de 10 ans?» s’était emportée sa mère Latonya Eason, à son tour. «Cela pourrait vraiment traumatiser mon bébé [...] au point où il ne voudra plus avoir de contact avec la police, point final.»

La police a ainsi reconnu qu’il s’agissait d’une «erreur de jugement» de la part de l’officier en question, avant d’annoncer son renvoi, ainsi qu'un rappel des formations pour tous les autres employés du département.