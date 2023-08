Indonésie: vaste incendie dans une décharge de l'île de Java

Les autorités de la province indonésienne de Java ont décrété l'état d'urgence face à un incendie qui frappe depuis plusieurs jours une décharge et dégage d'épaisses fumées putrides ayant conduit vendredi à de premières hospitalisations de riverains.

Depuis mardi, cet incendie se propage dans la décharge de Sarimukti où s'entassent les déchets de la ville de Bandung et de ses 2,5 millions d'habitants.

Au moins 30 camions de pompiers ont bataillé en vain pour contenir le feu sur ce site de 25 hectares, une mission compliquée par les fortes chaleurs et des vents puissants.

Face au sinistre, les autorités ont déclaré un état d'urgence de 21 jours dans cette zone, a indiqué jeudi le responsable de la province de Java-Ouest Hengky Kurniawan.

Touchés par des fumées toxiques, au moins 67 riverains ont développé des infections respiratoires légères et deux d'entre eux ont été hospitalisés, a indiqué vendredi une clinique locale.

Les élèves d'une école primaire islamique située à 6 km de l'incendie ont été invités à rester chez eux, a indiqué le responsable de l'établissement.

«La fumée était assez épaisse et a perturbé l'activité scolaire et menacé la sécurité et la santé des élèves», a déclaré à l'AFP Amin Bunyamin. «On est inquiets pour leur santé parce que les fumées dégagées par la décharge sont particulières. Elles sont étouffantes.»

Les grandes villes de la province de Java, île la plus peuplée de l'archipel indonésien, manquent des infrastructures modernes nécessaires au traitement des déchets.